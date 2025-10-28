HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Revelan que extorsionadores habrían exigido a Agua Marina el 30% de lo recaudado en conciertos: "Estaban siendo perseguidos"

Walter Dolorie, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos, denunció que las orquestas sufren extorsiones del 30% y que 65 grupos en el país pagan cupos a bandas criminales.

Más de 60 bandas musicales pagan cupos a bandas criminales en el norte y sur del país
Más de 60 bandas musicales pagan cupos a bandas criminales en el norte y sur del país

La reconocida agrupación de cumbia Agua Marina anunció su retiro temporal de los escenarios tras el atentado ocurrido en Chorrillos durante su última presentación y ante la creciente ola de inseguridad que afecta al país. Frente a esta situación, Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, reveló que las organizaciones criminales exigen hasta el 30% de las ganancias de los eventos a orquestas y empresarios musicales.

“Tú tienes un proyecto o un evento. Si inviertes 100.000 soles, el 30% va para la extorsión. El Estado no nos hizo caso. [¿Desde hace cuánto tiempo viene esto?] Agua Marina hace un año y medio. [¿Año y medio que pedían ese 30%?] Sí, el 30% en todo lo que se iba a recaudar por concierto. Estaban siendo perseguidos en el norte mucho tiempo”, declaró en entrevista con RPP.

PUEDES VER: Alias 'Jorobado' estaba detrás de organización de conciertos de Agua Marina: promotor de evento confesó que los contrataron hasta 3 veces

Bandas musicales dejan de trabajar por temor a atentados

Para Dolorier, la criminalidad se siente con fuerza en todo el país y no solo en Lima, donde se concentra la atención. Lamentó que, pese a los constantes ataques, el sector artístico no cuente aún con una protección efectiva a nivel nacional. "Lógicamente se está perdiendo muchos millones, un fin de semana ya muchas bandas no están trabajando, han dejado de publicitar sus eventos por un tema de seguridad", señaló.

El presidente explicó que las extorsiones al rubro musical no son recientes, pues se registran incluso desde antes de la pandemia. Los delincuentes exigían hasta el 30% de las ganancias obtenidas por los conciertos. En el caso de Agua Marina, las amenazas se habrían iniciado hace aproximadamente un año y medio. Aunque los propietarios no presentaron una denuncia formal en ese momento, optaron por reforzar la seguridad en cada presentación.

PUEDES VER: Fiscalía investiga a gerente de productora del concierto de Agua Marina: estaría involucrado a red criminal liderada por “El Jorobado”

"Ellos pensaban que esto era normal en una ocasión, pero cuando ya metieron una bomba en Trujillo, como que saltaron, tomaron sus precauciones, contrataron seguridad privada, externa e interna.  Cuando pasó lo de Chorrillos, fue algo donde, gracias a Dios, no hubo tantas muertes", comentó.

Más de 60 orquestas pagan cupos a bandas criminales en el norte y sur del país

Walter Dolorie explicó que al menos 65 agrupaciones musicales afiliadas a su asociación se ven obligadas a pagar cupos a bandas criminales para poder seguir trabajando.

El dirigente detalló que las regiones más afectadas por estas extorsiones son Tumbes, Piura, Chiclayo y Juliaca (Puno), donde el accionar delictivo se ha intensificado. “En Juliaca la extorsión se ha vuelto muy fuerte. Hay casos en los que extorsionadores bolivianos cruzan la frontera, realizan sus operaciones y luego regresan a su país, aprovechando la facilidad que ofrece la zona limítrofe”, señaló.

