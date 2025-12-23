Ciro Castillo se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 15 de diciembre. Foto: difusión.

El Poder Judicial declaró infundado el recurso que presentó la defensa del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, para anular la orden de detención preliminar. De esta manera, se reitera la orden ubicación y captura de la autoridad regional por el caso Los Socios del Callao.

