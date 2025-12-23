HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Ciro Castillo Rojo es acusado de liderar 'Los Socios del Callao', organización que direccionó contratos por más de S/1.400.000.

El Poder Judicial declaró infundado el recurso que presentó la defensa del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, para anular la orden de detención preliminar. De esta manera, se reitera la orden ubicación y captura de la autoridad regional por el caso Los Socios del Callao. 

