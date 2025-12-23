HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a bomberos y policías trabajando en el lugar del accidente, en Chorrillos.

Un conductor del Metropolitano falleció tras fuerte choque contra poste en Chorrillos.
Un conductor del Metropolitano falleció tras fuerte choque contra poste en Chorrillos. | Municipalidad de Chorrillos

Un conductor del Metropolitano de Lima, identificado como el Sr Roel Agustín Bastidas, fue hallado sin vida dentro de una unidad varada en la av. Escuela Militar de Chorrillos este martes 23 de diciembre. La víctima sufrió un paro cardiaco.

A las 8:50 a.m. se recibió la alerta del Centro de Control de Operaciones de Chorrillos (CECOP) y ya las autoridades se encuentran trabajando para esclarecer mejor las razones del accidente. Dentro del parte, se dice que la incidencia del accidente fue despiste con consecuencias fatales.

MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

ATU se pronuncia por fallecimiento de chofer del Metropolitano de Lima

Tras el fallecimiento de Roel Agustín Bastidas, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se pronunció y emitió un comunicado en sus redes sociales. La entidad lamentó lo ocurrido y envió sus condolencias a los familiares de la víctima. Precisó que dentro dentro de la unidad no se registraron heridos y que vienen coordinando con el concesionario a fin de esclarecer los hechos.

Comunicado de la ATU. Foto: X de ATU

Comunicado de la ATU. Foto: X de ATU

Otros accidentes del Metropolitano

Durante el 2025, el Metropolitano de Lima se vio involucrado en varios accidentes. Uno de los casos más graves ocurrió el 26 de agosto, cuando tres buses colisionaron por alcance en plena hora punta cerca de la estación Angamos, en la Vía Expresa, dejando más de 40 personas heridas que tuvieron que ser trasladadas a distintos hospitales y clínicas de la capital.

Otro hecho trágico se registró el 30 de julio en la plaza Dos de Mayo, cuando una cúster que invadió el carril exclusivo chocó contra un bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte, provocando la muerte de tres personas y dejando decenas de heridos; posteriormente se conoció que el vehículo informal acumulaba múltiples infracciones de tránsito.

