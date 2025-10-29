La Policía Nacional del Perú (PNP) reveló nuevos detalles sobre el crimen del chofer asesinado en el Callao la noche del 24 de octubre, en pleno estado de emergencia. Según el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, uno de los teléfonos utilizados para enviar mensajes extorsivos a transportistas antes del ataque estaba registrado a nombre de un menor de 14 años, quien fue detenido junto a otros cuatro presuntos integrantes de una red criminal dedicada al cobro de cupos.

El crimen, que conmocionó a la comunidad de transportistas chalacos, forma parte de una serie de ataques atribuidos a bandas que exigen pagos ilegales para permitir la circulación de vehículos en determinadas rutas. Como parte de los operativos se incautaron celulares y chips que probarían la participación del menor dentro del grupo delictivo.

Menor de 14 años vinculado en asesinato de transportista en el Callao

La noche del lunes 27 de octubre, el conductor de transporte público, identificado como José Jhonny Esqueche Ñingles, de 47 años y padre de tres hijos, falleció por ocho impactos de bala ejecutados por desconocidos a bordo de una motocicleta cuando circulaba por la intersección de las avenidas Néstor Gambetta y Alameda, tras cubrir su jornada en la ruta 2 de Mayo–Ventanilla. Según indicaron sus compañeros, la unidad pagaba diariamente entre S/5 a S/10 de cupo para evitar represalias. Asimismo, familiares de Esqueche señalaron que el chofer venía denunciando amenazas.

El crimen, que suma una nueva víctima del crimen organizado en pleno estado de emergencia, generó la reacción de los transportistas del Callao, quienes bloquearon la avenida en protesta por la falta de seguridad. Los presuntos implicados en el ataque fueron intervenidos en distintos sectores del Callao – Carrión, Sarita Colonia y Bolognesi–, tras un operativo realizado por la Policía Nacional. Entre los detenidos se encuentra un menor de 14 años y un joven de 20.

“Se ha podido determinar que hay un teléfono con un terminal 709, que es desde donde salen los mensajes extorsivos, tanto del 24 como del día 27, y es por eso que se puede identificar al portador del teléfono, que recae en un menor de 14 años. En esa casa se ha intervenido a una persona de 20 años y con él, el equipo de donde salieron también las llamadas extorsivas”, detalló el General PNP, Oscar Arriola.

Banda estaría vinculada a Los Chuckys

Como parte del operativo, las autoridades retuvieron teléfonos que fueron usados para enviar mensajes extorsivos a transportistas los días previos al asesinato. El menor de edad y el joven de 20 años serían los principales responsables de estos equipos, desde donde se coordinaban las amenazas y ataques contra los choferes en el Callao.

Asimismo, la Policía incautó la vivienda de Jacqueline Rojas, a quien consideran una figura central dentro de la organización. La mujer, con antecedentes por tráfico ilícito de drogas, habría facilitado a los miembros más jóvenes los dispositivos telefónicos y actualmente se encuentra buscada por los agentes del orden. En su vivienda también se hallaron objetos asociados a prácticas rituales e imágenes vinculados con la llamada Santa Muerte.

