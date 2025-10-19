El salsero Johan Mora, vocalista del grupo La Timbera Orquesta, y su joven bailarina, Ariana Cañola, fallecieron tras un presunto atentado ocurrido en el Callao. La lamentable noticia se dio a conocer a través de las redes sociales la mañana del domingo 19 de octubre.

El portal especializado en salsa ‘Breña eventos’ fue el primero en informar el hecho a través de su página de Facebook. “Qué triste noticia. Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro amigo Johan Mora de La Timbera Orquesta. Nuestras más sentidas condolencias para toda su familia, lo sentimos mucho, es lamentable perder a este joven talento que disfrutaba en hacer música y mostraba su talento en distintos locales y privados de Lima”, escribieron.

Además, lamentaron la perdida de Ariana, una de las bailarinas de la orquesta. “También falleció su joven bailarina Ariana. Atentaron contra ellos en el Callao. Vuela alto amigo Johan. Qepd”, señalaron en la publicación. Las autoridades ya investigan el caso para determinar las causas que llevaron a la muerte de los dos artistas.

Muere Johan Mora, cantante del grupo La Timbera Orquesta

Las muestras de condolencias de los seguidores de La Timbera Orquesta, que recientemente celebró su tercer aniversario, inundaron las redes sociales.

“La justicia divina se encargará de todo, un abrazo al cielo”, “Amigo, por qué tú, levántate y di que estás bien, no puedo asimilar que ya no estarás más aquí”, “Descansa en paz amiga, gracias por tanto y perdón por estar en un país que poco a poco se desmorona”, fueron algunos de los comentarios a favor de Johan Mora.

La Timbera Orquesta comenzaba a ganar popularidad en las discotecas limeñas y eventos. En su cuenta oficial de Instagram compartían imágenes de sus presentaciones, donde se veía al público disfrutar intensamente de sus shows.

¿Quiénes fueron Johan Mora y Ariana Caloña, cantante y bailarina de La Timbera Orquesta?

Johan Mora, a quien sus amigos llamaban ‘Chato’, tenía 28 años y era la voz principal de La Timbera Orquesta. En sus redes sociales compartía con orgullo la celebración del tercer aniversario de la agrupación, con la que también llegó a presentarse en el programa ‘Mande quien mande’ de América TV el año pasado.

Por su parte, Ariana Caloña, de 19 años, además de ser bailarina de la banda, también destacaba en el ámbito de la música afroperuana. Su última publicación en Instagram fue precisamente una foto con motivo del tercer aniversario del grupo, y hoy sus seguidores lamentaron su partida.