Puno se moviliza y construye casa para 3 hermanos huérfanos tras la pérdida de su madre en accidente

El último domingo 21, una mujer perdió la vida tras ser atropellada en Juliaca por un automóvil cuando ella se dirigía a su punto de venta junto a su hijo menor. La comerciante dejó en la orfandad a tres menores de edad y uno de ellos lamentablemente presenció el trágico hecho. Sus súplicas en el preciso momento del accidente conmovieron a decenas de ciudadanos que decidieron apoyarlos con víveres y material de construcción.

Solidaridad en Puno: ciudadanos se unen para apoyar a niños tras lamentable accidente

La tarde de este martes 23, se realizó el último adiós a la comerciante Sabina Luque en el cementerio La Capilla en Juliaca. Familiares y ciudadanos se convocaron para ofrecer apoyo a los tres menores que quedaron huérfanos.

Medios locales compartieron imágenes sobre la entrega de bolsas de víveres, dinero en efectivo y material de construcción. Se generaron largas filas durante el velorio tras la conmoción que generó el hecho y el profundo dolor de los pequeños.

Donación de volquetada de hormigón y volqueta de piedra para la construcción de un hogar para los niños huérfanos. Foto: APU Noticias

El objetivo es lograr la construcción de una vivienda en el sector de Ayabacas y todo ello es gestionado a través de la madrina de los pequeños. Al respecto, el alcalde de San Miguel, Cristin Mamani, se comprometió en brindar apoyo para la construcción.

Madre comerciante perdió la vida en accidente y chofer responsable habría estado ebrio

La unidad causante del accidente es un automóvil Toyota Yaris de placa F1T-131, cuyo conductor habría estado manejando bajo los efectos del alcohol. Se encontró varias botellas de cerveza en su vehículo. El hecho se produjo cuando la mujer y uno de sus hijos se movilizaban a bordo de un triciclo hacia su punto de venta en la carretera de salida a Huancané.

Lamentablemente, la comerciante fue impactada por el vehículo y su fallecimiento fue instantáneo. Su hijo de 12 años resultó ileso y su reacción fue desgarradora. "Mamita, por favor despierta, mi corazón está roto", indicó entre lágrimas. El caso rápidamente se difundió y muchos ciudadanos decidieron apoyarlos.