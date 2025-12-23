HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Sociedad

Puno se moviliza y construye casa para 3 hermanos huérfanos tras la pérdida de su madre en accidente

"Mamita, por favor despierta, mi corazón está roto", fue la reacción de uno de los menores tras presenciar accidente donde su madre perdió la vida. Ciudadanos de Juliaca promovieron una colecta masiva.

Ciudadanos se movilizan para apoyar a niños huérfanos.
Ciudadanos se movilizan para apoyar a niños huérfanos. | Foto: composición LR/ APU Televisión/Sin Fronteras

El último domingo 21, una mujer perdió la vida tras ser atropellada en Juliaca por un automóvil cuando ella se dirigía a su punto de venta junto a su hijo menor. La comerciante dejó en la orfandad a tres menores de edad y uno de ellos lamentablemente presenció el trágico hecho. Sus súplicas en el preciso momento del accidente conmovieron a decenas de ciudadanos que decidieron apoyarlos con víveres y material de construcción.

Solidaridad en Puno: ciudadanos se unen para apoyar a niños tras lamentable accidente

La tarde de este martes 23, se realizó el último adiós a la comerciante Sabina Luque en el cementerio La Capilla en Juliaca. Familiares y ciudadanos se convocaron para ofrecer apoyo a los tres menores que quedaron huérfanos.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Perú aprovecha el auge del uranio: convertirá la única mina de este combustible nuclear, Macusani, en una empresa pública para explotar

lr.pe

Medios locales compartieron imágenes sobre la entrega de bolsas de víveres, dinero en efectivo y material de construcción. Se generaron largas filas durante el velorio tras la conmoción que generó el hecho y el profundo dolor de los pequeños.

Donación de volquetada de hormigón y volqueta de piedra para la construcción de un hogar para los niños huérfanos. Foto: APU Noticias

Donación de volquetada de hormigón y volqueta de piedra para la construcción de un hogar para los niños huérfanos. Foto: APU Noticias

El objetivo es lograr la construcción de una vivienda en el sector de Ayabacas y todo ello es gestionado a través de la madrina de los pequeños. Al respecto, el alcalde de San Miguel, Cristin Mamani, se comprometió en brindar apoyo para la construcción.

PUEDES VER: Aymaras de Pisacoma toman local municipal tras negativa de alcalde a rendir cuentas

lr.pe

Madre comerciante perdió la vida en accidente y chofer responsable habría estado ebrio

La unidad causante del accidente es un automóvil Toyota Yaris de placa F1T-131, cuyo conductor habría estado manejando bajo los efectos del alcohol. Se encontró varias botellas de cerveza en su vehículo. El hecho se produjo cuando la mujer y uno de sus hijos se movilizaban a bordo de un triciclo hacia su punto de venta en la carretera de salida a Huancané.

Lamentablemente, la comerciante fue impactada por el vehículo y su fallecimiento fue instantáneo. Su hijo de 12 años resultó ileso y su reacción fue desgarradora. "Mamita, por favor despierta, mi corazón está roto", indicó entre lágrimas. El caso rápidamente se difundió y muchos ciudadanos decidieron apoyarlos.

Notas relacionadas
Perú aprovecha el auge del uranio: convertirá la única mina de este combustible nuclear, Macusani, en una empresa pública para explotar

Perú aprovecha el auge del uranio: convertirá la única mina de este combustible nuclear, Macusani, en una empresa pública para explotar

LEER MÁS
Aymaras de Pisacoma toman local municipal tras negativa de alcalde a rendir cuentas

Aymaras de Pisacoma toman local municipal tras negativa de alcalde a rendir cuentas

LEER MÁS
Madre comerciante muere atropellada mientras se dirigía a trabajar junto a su hijo en Juliaca: PNP halló botellas de cerveza en el vehículo

Madre comerciante muere atropellada mientras se dirigía a trabajar junto a su hijo en Juliaca: PNP halló botellas de cerveza en el vehículo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público

LEER MÁS
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

LEER MÁS
Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria cerca al estadio: ruidos afectarían a universitarios

Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria cerca al estadio: ruidos afectarían a universitarios

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

LEER MÁS
Exalumna extorsionaba a sus propios profesores para que apruebe a estudiantes en El Agustino: docente renunció por temor a su vida

Exalumna extorsionaba a sus propios profesores para que apruebe a estudiantes en El Agustino: docente renunció por temor a su vida

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Sociedad

No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

Minedu publica cronograma oficial de la Matrícula 2026: fechas y modalidades en colegios públicos

Árbol de gran tamaño aplasta cabina de camión y deja herido a chófer y copiloto en Miraflores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025