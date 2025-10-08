La noche del miércoles 8 de octubre, lo que sería una velada de música y celebración, terminó en tragedia en el Círculo Militar de Chorrillos – sede Tarapacá, donde se realizaba un concierto de Agua Marina y Zaperoko. Durante la presentación del grupo de cumbia, se desató una balacera que generó pánico entre los asistentes y dejó, al menos, un músico herido.

Según información preliminar, uno de los bateristas habría resultado herido por impacto de bala y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano. Testigos afirmaron haber escuchado entre siete y ocho disparos, lo que desató el caos en el recinto. “La gente empezó a correr y tirarse al suelo, nadie entendía qué pasaba”, relató en redes sociales una de las asistentes.

Tras el tiroteo, personal de seguridad y agentes policiales llegaron rápidamente al lugar para resguardar la zona y evacuar al público, mientras los músicos eran puestos a salvo. El espectáculo fue suspendido de inmediato.