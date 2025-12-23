HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
Sociedad

Árbol de gran tamaño aplasta cabina de camión y deja herido a chófer y copiloto en Miraflores

Los primeros informes sugieren que los trabajos realizados por una empresa de servicios habrían dañado las raíces del árbol que cayó en Miraflores.

Es el segundo incidente de este tipo en el distrito de Miraflores en menos de una semana.
Es el segundo incidente de este tipo en el distrito de Miraflores en menos de una semana. | Foto: composición LR/ X

El pánico se apoderó de los vecinos y transeúntes en el distrito de Miraflores cuando un árbol de gran tamaño cayó repentinamente sobre un camión en movimiento. El accidente ocurrió en la mañana de este martes 23 de diciembre, en la cuadra 6 del jirón Cristóbal Colón, cerca del cruce con la calle Diego Ferré, dejando atrapados momentáneamente al conductor y a su acompañante.

Las ramas del árbol, cuya altura superaba los 10 metros, impactaron directamente contra el parabrisas y la estructura delantera del vehículo, destrozando la carrocería. Testigos en la zona señalaron que el estruendo fue ensordecedor y que el camión no tuvo oportunidad de maniobrar para evitar el impacto.

Chófer y copiloto resultaron heridos tras caída de árbol en Miraflores

Personal de Serenazgo, Defensa Civil y la Policía Nacional llegó rápidamente al lugar para atender a los afectados. Ambos ocupantes fueron evaluados, estabilizados y trasladados a un centro médico cercano; según la municipalidad, sus lesiones no revisten gravedad.

El árbol, que cayó de forma inesperada, provocó además el cierre momentáneo de la vía en ambos sentidos, lo que generó congestión vehicular en las calles aledañas mientras se realizaban las labores de retiro y limpieza del lugar.

Las víctimas fueron llevadas a un centro de salud cercano. Foto: difusión

Municipalidad de Miraflores investigará responsables por caída del árbol

La Municipalidad de Miraflores anunció que realizarán una investigación para conocer la causa del accidente y se intensificará el plan de evaluación del estado de los árboles en las zonas críticas para prevenir futuras tragedias, especialmente en una época de alto tránsito peatonal y vehicular por las fiestas navideñas.

"Los primeros indicios señalan que una empresa de servicios habría ejecutado obras en la zona a inicios de diciembre, las cuales aparentemente habrían afectado el sistema radicular del árbol. Ante ello, se viene realizando la evaluación técnica correspondiente para determinar si se produjo el corte o daño de las raíces", informó la municipalidad en su comunicado.

