Universitario reclamó tras derrota contra Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: ¿qué sanciones tendrían las blanquiazules?

Alianza Lima se impuso 3-0 a Universitario en un emocionante partido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes (Villa El Salvador).

Universitario reclamará los tres puntos frente a Alianza Lima. Foto: composición LR/ Latina Deportes
Un gran partido protagonizaron Alianza Lima y Universitario de Deportes en lo que fue la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, encuentro que terminó 3-0 a favor de las blanquiazules. No obstante, esta gran victoria se vería opacada por el error que tuvo Facundo Morando, entrenador de las íntimas, quien infringió las normas al colocar a cuatro extranjeras en el campo de juego. Tras ello, Alianza estaría en riesgo de perder los puntos conseguidos en mesa.

Por su lado, Universitario ya confirmó que presentará el reclamo correspondiente por lo ocurrido. A través del gerente del Polideportivo, Fabrizio Acerbi, se indicó que el club crema es respetuoso del reglamento y que, por ello, procederán con esta acción. Sin embargo, la decisión final estará en manos de la FPV, que deberá pronunciarse en los próximos días tras analizar los informes oficiales y la normativa vigente. El fallo no solo podría alterar el resultado del clásico, sino también marcar un precedente importante en el control y cumplimiento de las normas en una temporada que recién empieza y promete estar llena de tensión y polémica.

Universitario reclamará los tres puntos tras su derrota frente a Alianza Lima

Según las palabras de Acerbi, se tomarán las acciones correspondientes, ya que señaló que se infringió la norma de tener un máximo de tres jugadoras extranjeras en cancha y que, al colocar una cuarta, ya se considera una falta.

"Lo que corresponde, somos respetuosos de las reglas. Creo que es un error desafortunado del rival, que a cualquiera le podría pasar; en este caso nos toca hacer el reclamo correspondiente. Son 3 jugadoras en cancha, al tener 4 ya estás en falta y deberías ganar el partido 3-0 con 25-0, según las bases. Al margen de eso, esto pasa en una primera etapa. No lo digo como club beneficiado; en este caso nos toca hacer el reclamo porque no es que si lo queramos o no hacer, es lo que pasó en la cancha y es lo que corresponde", fueron las palabras de Acerbi.

¿Qué sanción tendría Alianza Lima tras error en el partido contra Universitario?

Pese a que la infracción fue advertida durante el desarrollo del partido, el juego no se detuvo y ambos equipos completaron el compromiso según lo programado en el calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El encuentro terminó 25-23, 25-17 y 25-15 a favor de las íntimas, no obstante, tras el reclamó de la 'U', Alianza podría tener las siguientes sanciones.

  • Perder los tres puntos conseguidos
  • Perder por 25-0 en los tres sets
