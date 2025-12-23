HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
Política

Herminia Chino, madre de Betssy Chávez, se lanza al Senado con el partido Podemos Perú

Raúl Noblecilla, a través de sus redes sociales, anunció que la mamá de la exministra de Pedro Castillo postulará al Senado con el partido Podemos Perú.

Herminia Chino, madre de Betssy Chávez, se lanza al Senado con el partido Podemos Perú. Foto: composición LR
Herminia Chino Ccalli, madre de la exministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, postulará al Senado con el Partido Podemos Perú en el marco de las elecciones generales del 2026, así lo informó Raúl Noblecilla mediante su cuenta de X.

"Herminia Chino llegara al Senado después de haber acompañado a su hija en los momentos más duros de la persecución política, cuando defender la democracia significa resistir y no callar. Herminia Chino lleva la voz de Betssy Chávez silenciada por el autoritarismo y la convierte en bandera de lucha", aseguró.

"Ella sabe lo que es sostener la vida y también lo que es defender la dignidad del pueblo. Desde Podemos Perú saludamos su candidatura como un acto de responsabilidad histórica y un llamado firme a la unidad", agregó.

Chino Ccalli competirá por un escaño en el Senado bajo Podemos Perú, partido que también ha inscrito al abogado Noblecilla Olaechea como candidato al Senado y a la vicepresidencia en la misma lista.

Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada mexicana

Cabe recordar que Betssy Chávez fue hallada culpable por el delito de intento de rebelión el pasado 7 de diciembre de 2022 junto al expresidente Pedro Castillo y otros involucrados. La ex premier fue sentenciada 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. Sin embargo, ella se encuentra asilada en la embajada de México a la espera de un salvoconducto para salir del país.

En la resolución del Poder Judicial, la Sala manifestó que es un hecho probado que Chávez coordinó el ingreso de los periodistas de IRTP (TV Perú) para que se de lectura al mensaje a la Nación. Asimismo, se demostró que ella convocó a los ministros y que conocía el contenido de lo que el ex mandataria luego leyó.

