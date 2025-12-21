HOYSuscripcion LR Focus

Congreso rechaza pensión vitalicia a Dina Boluarte: beneficio solo aplica a presidentes electos

Dina Boluarte presentó la solicitud al Congreso para acceder a la pensión vitalicia a 10 días de dejar el cargo en Palacio de Gobierno.

Dina Boluarte asumió el cargo tras la vacancia de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre de 2022. Foto: composición LR.
El Congreso de la República rechazó el pedido de pensión vitalicia que realizó Dina Boluarte, tras la vacancia por incapacidad moral. Un informe del área de Asesoría Laboral del Parlamento revela que no la expresidenta no cumple con los requisitos pare recibir dicho beneficio.

De acuerdo a la información que accedió el programa de Cuarto Poder, Dina Boluarte no fue elegida como presidenta por voto popular; sino que asumió el cargo por sucesión tras la vacancia de Pedro Castillo.

“No cumple con las condiciones establecidas. No le resulta aplicable la ley 26519, en tanto asumió la Presidencia de la República por sucesión”, dice el documento que obtuvo el dominical.

“La pensión sea una forma de reconocimiento de parte de quien representa a la Nación a quien ejerció de manera proba, por un periodo completo, el más alto cargo de servicios al país. Por ello, necesariamente tendría que otorgársele a un expresidente constitucional elegido por mandato popular que haya ejercido el cargo durante un periodo íntegro”, argumenta el área de Asesoría Laboral para declarar improcedente la solicitud de la expresidenta.

