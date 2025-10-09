HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Agua Marina no es la única orquesta extorsionada: conoce todos los ataques contra agrupaciones musicales en Perú

Desconocidos dispararon 27 veces contra el escenario de Agua Marina durante un concierto en Chorrillos y cuatro integrantes resultaron heridos. El ataque a la agrupación se suma a una serie de atentados contra orquestas peruanas, víctimas del crimen organizado.

Agua Marina no es la única orquesta extorsionada en Perú
Agua Marina no es la única orquesta extorsionada en Perú | Foto: composición LR/TikTok/Armonia10

La noche del miércoles 8 de octubre, cuando Agua Marina ofrecía un concierto en el Círculo Militar, sede Tarapacá, en Chorrillos, desconocidos dispararon 27 veces contra la parte posterior del escenario. El atentado dejó heridos a cuatro integrantes de la agrupación y recordó la crítica situación de extorsión y delincuencia que vive el Perú, días antes reflejada por un paro de transportes en Lima Metropolitana y el Callao.

No obstante, este no sería el primer ataque contra una agrupación peruana. Desde varios meses atrás, artistas denunciaban amenazas por parte de organizaciones delictivas e incluso muchos lo pagaron con su vida, como fue el caso del recordado cantante de Armonía 10, Paul Flores.  

¿Qué otras orquestas han sufrido atentados como Agua Marina en Perú?  

El caso de la orquesta Armonía 10 es uno de los más trágicos y tal vez el más recordado, debido a que ocurrió apenas en marzo de este año. Cuando la orquesta se dirigía a una presentación por la vía Evitamiento, sicarios abrieron fuego contra el bus, impactando dos de las balas en el vocalista Paul Flores (“El Russo”). El grupo ya había sido blanco de disparos en diciembre de 2024, cuando su bus fue emboscado, aunque en esa ocasión no hubo víctimas fatales. Según denuncias, el grupo venía siendo extorsionada con exigencias de montos para garantizar “seguridad” en sus eventos.  

En aquello ocasión, Christian Yaipén, líder del Grupo 5, reveló que tienen que asistir a sus conciertos respaldados por escoltas con ametralladoras y armamento largo para defenderse de delincuentes desde 2023. En 2024, la orquesta La Única Tropical sufrió un atentado bajo la misma modalidad. La madrugada del 1 de diciembre, su bus recibió impactos de bala cerca al club El Remanso, situado en el distrito de Comas.

Aquel mismo día, el medio de transporte de Armonía 10 de Walter Lozada sufrió un ataque en los exteriores de un hotel en la avenida Tomás Valle, aunque no hubo daño a los integrantes, debido a que no se encontraban dentro del vehículo. Al salir del hospedaje, se encontraron con la unidad dañada por balas y una nota exigiendo dinero. El 3 de noviembre del año anterior, producto de una emboscada de seis delincuentes armados a la orquesta Hermanos, en plena carretera rumbo a Chiclayo, la vocalista Thalía Manrique Castillo perdió la vida.

Uno de los registros más tempranos es el del cantante Jaime Carmona, exvocalista de la agrupación ‘Los Claveles de la Cumbia’, quien fue asesinado el 11 de junio de 2024 cuando se presentó en una cevichería en el distrito de Independencia. El hecho fue grabado en una transmisión en directo en el canal de TikTok del vocalista. El más reciente atentado lo había sufrido la orquesta Son del Duke en septiembre de este 2025, cuando su bus fue baleado en el distrito de San Martín de Porres.

Pepe Quiroga había denunciado extorsión a inicios de 2025

El líder de Agua Marina, José “Pepe” Quiroga, quien recibió tres impactos de bala en este último atentado, había advertido que su agrupación ya era blanco de extorsiones desde marzo de 2025, durante un aniversario del local El Huaralino. En esa ocasión, levantó la voz públicamente para pedir protección al Estado para todos los que se encuentran en la misma deplorable situación, indicando que “el delincuente sabe dónde vamos a estar” y exigiendo leyes y acciones concretas para frenar las matanzas.  

Por aquel entonces, un reportaje de Cuarto Poder reveló que la orquesta incluso había sufrido ataques de explosivos detonados en sus conciertos y robos durante sus viajes en la carretera. “Nosotros siempre hemos denunciado las extorsiones, pero no pasa nada. Ha tenido que pasar algo trágico para que las autoridades recién (hagan algo). ¡Ya basta de esto!”, declaró a inicios de este año. Hoy, él ha sido la víctima de la criminalidad y permanece internado en recuperación.

