Agua Marina conmociona al anunciar su retiro temporal de los escenarios tras atentado en Chorrillos: “Volveremos cuando sea el momento”

Agua Marina sorprendió al mundo de la cumbia peruana al confirmar su alejamiento temporal para recuperarse “física y mentalmente” del atentado ocurrido en Chorrillos.

Agua Marina cumplía sus 50 años de fundación en 2026. Foto: Instagram.
Agua Marina cumplía sus 50 años de fundación en 2026. Foto: Instagram.

Agua Marina compartió un comunicado en sus redes sociales anunciando su retiro temporal de los escenarios tras el atentado ocurrido en Chorrillos el pasado miércoles 8 de octubre. El popular grupo de cumbia ofrecía un concierto en el Círculo Militar cuando, en pleno show, sujetos abrieron fuego contra los integrantes. Afortunadamente, los cuatro músicos heridos sobrevivieron a los impactos de bala.

Ante este terrible hecho, la agrupación de los hermanos Quiroga decidió tomarse un tiempo para recuperarse “física y mentalmente”. “Volveremos cuando sea el momento”, escribió el grupo, desatando conmoción en sus seguidores.

Comunicado de Agua Marina. Foto: Instagram.

Comunicado de Agua Marina. Foto: Instagram.

lr.pe

Agua Marina anuncia su retiro temporal de los escenarios tras atentado en Chorrillos

“Hoy sentimos que es momento de una pausa, esta no es una despedida, sino un tiempo necesario para recuperar energía, cuidar nuestra salud física, mental y procurar encontrar calma tras un acto de violencia que nos golpeó no solo como artistas, sino como peruanos”, inició así su comunicado el grupo Agua Marina.

Además, anunciaron que retomaran los escenarios únicamente cuando consideren que es el momento adecuado. “Volveremos cuando sea el momento, y cuando lo hagamos será de la mano de Dios con el alma llena de música”, compartieron.

