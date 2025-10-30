HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Sociedad

Julio Rau Rau, presidente de Conet Perú: ''Si el Gobierno no toma la decisión, las empresas de transporte vamos a parar de manera indefinida''

El líder asegura que la medida busca que el Gobierno actúe de inmediato sin participar en marchas ni bloqueos. También advierte que el paro podría prolongarse si no se escuchan los reclamos.

La Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú) se unirá al paro nacional del 4 de noviembre, en respuesta a la creciente ola de violencia y extorsiones contra el sector.
La Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú) se unirá al paro nacional del 4 de noviembre, en respuesta a la creciente ola de violencia y extorsiones contra el sector. | Composición LR | Betsy de los Santos

La Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú) confirmó que se unirá al paro convocado por transportistas para el próximo 4 de noviembre, en respuesta a la ola de extorsiones, asesinatos y ataques que afectan al sector. Su presidente, Julio Rau Rau, señaló que la medida busca llamar la atención del Gobierno ante lo que calificó como una “emergencia nacional” por la inseguridad. Aunque precisó en diálogo con La República que su gremio no participará en marchas ni bloqueos, el dirigente confirmó que se unen al “apagón de motores”. El anuncio se da en medio de una escalada de crímenes contra choferes, cobradores y empresarios del transporte público. El punto de quiebre fueron los recientes asesinatos de conductores en zonas como San Juan de Lurigancho y el Callao.

El paro del 4 de noviembre incluirá la paralización de buses y combis en los cuatro conos de Lima y el Callao, como informó Martín Ojeda (director de la Cámara Internacional de Transporte) a este medio. Sin embargo, Rau Rau aclaró que la medida no implica manifestaciones en las calles. “Nuestro paro será pacífico, pero si el Gobierno sigue sin escuchar, podríamos entrar en una paralización indefinida”, advirtió. Además, el dirigente opinó que los choferes y otros trabajadores del sector han tenido que tomar medidas ante una posible falta de representación. “Han creado su propio frente de lucha. ¿Por qué? Porque han visto que los gremios de transportistas que han estado durante muchos años nunca han sido sinceros y honestos, los han engañado”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Lima alcanza su peor récord de tráfico en la historia: velocidad promedio de vehículos cae a 11 km/h en hora punta

lr.pe

Apagón de motores del 4 de noviembre

“Gatillan a cualquier ciudadano, sea taxista, mototaxista, bodeguero, ambulante. Todo el mundo en el país está pagando cupo. Tenemos que ponernos al frente, todos los ciudadanos, en contra de esta delincuencia que prácticamente está gobernando el Perú”, declaró Rau Rau. El dirigente enfatizó que el paro del 4 de noviembre no busca generar caos, sino exigir medidas concretas de seguridad. “No queremos marchas ni bloqueos, queremos que el Gobierno escuche”, añadió.

El 22 de octubre, el presidente José Jeri, declaró el estado de emergencia en Lima y Callao, pero solo en los tres primeros días de la medida, hubo siete asesinatos. Los gremios sostienen que no se ha frenado la violencia y apuntan a que el poder económico y territorial de las mafias debe ser atacado de forma severa. Rau Rau manifestó que aun no puede confirmar un paro indefinido, ya que se tendría que evaluar el desarrollo este 4 de noviembre, y las acciones de las autoridades, similar a la posición de otros sectores de transportistas.

Se anunció nuevo paro de transporte para el 4 de noviembre.

Se anunció nuevo paro de transporte para el 4 de noviembre.

PUEDES VER: Paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao: ¿qué empresas se unen tras los atentados y ataques extorsivos?

lr.pe

“Nos han declarado la guerra”: exigencias al Gobierno

Julio Rau Rau fue enfático en exigir tribunales sin rostro y cadena perpetua para los cabecillas de bandas criminales, comparando la actual crisis con la época del terrorismo. “Así como se enfrentó a Sendero Luminoso, hoy se debe enfrentar a la delincuencia organizada. Nos han declarado la guerra, no solo al sector transporte, sino a todo el pueblo peruano”, sostuvo.

El dirigente responsabilizó además a las autoridades por la falta de resultados en seguridad ciudadana y calificó de “inacción total” la respuesta del Gobierno. “Acá ya no se trata del color político o las simpatías o las ideologías que pueden existir. Acá se trata de defender al Perú. Han legalizado este baño de sangre”, denunció. El líder de Conet Perú también hizo un llamado al Congreso para aprobar leyes “más drásticas” contra la delincuencia. “Ya no hay medias tintas. Acá están matando al pueblo y nadie dice nada”, advirtió.

Claves del paro del 4 de noviembre

  • Convocado por gremios de Lima y Callao ante el incremento de extorsiones y asesinatos.
  • Conet Perú se suma, pero sin participar en marchas ni bloqueos.
  • Dirigentes exigen medidas drásticas contra la delincuencia.
  • Posibilidad de paro indefinido si el Gobierno no responde a las demandas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Dan el último adiós a chofer ‘Brujito’, sus restos fueron trasladados a Chiclayo: "Estaba emocionado porque su hijo iba a terminar la secundaria"

Dan el último adiós a chofer ‘Brujito’, sus restos fueron trasladados a Chiclayo: "Estaba emocionado porque su hijo iba a terminar la secundaria"

LEER MÁS
Paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao: ¿qué empresas se unen tras los atentados y ataques extorsivos?

Paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao: ¿qué empresas se unen tras los atentados y ataques extorsivos?

LEER MÁS
Paro de transportistas 29 de octubre EN VIVO: apagado de motores es parcial en Lima y Callao

Paro de transportistas 29 de octubre EN VIVO: apagado de motores es parcial en Lima y Callao

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
Lanzan a oso perezoso desde siete metros: fiscalía inicia investigación por maltrato animal en San Martín

Lanzan a oso perezoso desde siete metros: fiscalía inicia investigación por maltrato animal en San Martín

LEER MÁS
La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario

La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario

LEER MÁS
Rendían culto a Chucky y la Santa Muerte: caen presuntos sicarios de chofer 'Brujito' en el Callao

Rendían culto a Chucky y la Santa Muerte: caen presuntos sicarios de chofer 'Brujito' en el Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Sociedad

Tráfico en Lima rompe récord histórico en 'hora punta' y supera a estas ciudades de Latinoamérica, según informe

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025