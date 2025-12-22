Javier Rabanal fue presentado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes y este lunes 22 de diciembre ofreció su primera conferencia de prensa como técnico crema. Acompañado de Franco Velazco y Álvaro Barco, el DT español, procedente de Independiente del Valle, expresó su felicidad por llegar a un club tan importante como la ‘U’.

Llamó la atención cuando fue consultado sobre su capacidad para manejar la jerarquía del plantel, ya que destacó su experiencia previa entrenando a jugadores internacionales de alto nivel, algunos de los cuales actualmente juegan en importantes equipos de la Premier League.

Javier Rabanal da sus primeras palabras como DT de Universitario

Al responder la pregunta, Rabanal comenzó comentando sobre su carrera como DT y también mencionó a grandes figuras, como el mítico jugador neerlandés Ruud van Nistelrooy, histórico del Manchester United y Real Madrid, con quien fue asistente técnico en el PSV Eindhoven.

"Tengo 46 años, llevo entrenando desde los 18 años, he vivido diferentes tipos de presión de hinchas y también la presión de trabajar para uno de los nombres más grandes del fútbol, como es Ruud van Nistelrooy. Hay que tener en cuenta cómo es el trabajo del DT, que tengo que trabajar con jugadores de jerarquía que han ganado trofeos, sí, pero ya he tratado con futbolistas que han ganado títulos. En una función como segundo entrenador, sí, pero he trabajado con Luuk de Jong, con Xavi Simons; he trabajado con varios jugadores que están en la Premier League, como Cody Gakpo, que está en el Liverpool. Ese trato yo ya lo tengo", fueron las palabras de español.

Javier Rabanal habla sobre la rivalidad entre Universitario y Alianza Lima

Durante la conferencia, los periodistas no dudaron en preguntarle sobre su perspectiva respecto a la famosa rivalidad entre Alianza Lima y Universitario. Tras la consulta, el DT señaló que prefiere vivirla en persona.

"No me he podido empapar (de Alianza). Va a ser mejor dejarlo correr, vivirlo en el campo, disfrutando si puede ser ganando mucho mejor. Mi obligación es conocer su plantilla, analizar cómo juega y colocar mi mejor equipo para ganarle los partidos y campeonatos", manifestó el técnico.