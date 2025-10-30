Ataúd de cartón no está relacionado con un acto extorsivo en Lurín: se trata de material de una actividad escolar

LO FALSO

Un ataúd de cartón fue colocado en los exteriores del mercado Virgen de las Mercedes, en Lurín, como parte de un acto extorsivo.

LO VERDADERO

La Municipalidad de Lurín aclaro mediante un comunicado que el ataúd de cartón es una manualidad elaborada por un estudiante como parte de una actividad educativa

Un representante de prensa de la Municipalidad de Lurín confirmó a Verificador de La República que los hechos están vinculados a una actividad escolar.

Perú enfrenta una profunda crisis de seguridad ciudadana. Solo entre enero y septiembre de 2025, se registraron 20.705 denuncias por extorsión, lo que representa un aumento del 28,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. El agravamiento de esta situación, intensificada tras el ataque armado contra integrantes del grupo musical Agua Marina, culminó con la destitución de Dina Boluarte del cargo de presidenta de la República. Como consecuencia de la crisis, el distrito limeño de Lurín, junto con otros distritos de la capital, se encuentran actualmente en Estado de Emergencia.

En este contexto, se difundió en redes sociales la versión de que en el mercado Virgen de las Mercedes, ubicado en el distrito de Lurín, Lima, se habría dejado un ataúd cerca de uno de sus accesos, presuntamente como acto de amenaza o vinculado a hechos de extorsión. Sin embargo, la Municipalidad de Lurín desmintió el hecho, asegurando que dicho ataud "forma parte de la escenografía de una actividad estudiantil".

Ataúd de cartón formo parte de las atividades estudiantiles de un colegio de Lurín

En primer lugar, la Municipalidad de Lurín publicó un comunicado en el que informó que el ataúd de cartón era una manualidad elaborada por un estudiante como parte de una actividad escolar de una institución educativa ubicada en la zona B de Lurín. "Al intentar trasladarlo de regreso, no se le permitió abordar el vehículo público, por lo que el objeto fue dejado en el paradero", señaló la institución en la publicación.

En Comunicación con Verificador de La República, el representante de prensa de la Municipalidad de Lurín confirmo que se trataría de una manualidad escolar, además informó que el colegio prefiere mantener en reserva su identidad de la institución debido a la zozobra generada.

En conclusión:

En síntesis, la Municipalidad de Lurín aclaró mediante un comunicado que el ataúd de cartón era una manualidad escolar elaborada por un estudiante como parte de una actividad educativa. El objeto fue abandonado en la vía pública luego de que al menor no se le permitiera subirlo a un vehículo de transporte público. Esta versión fue confirmada a Verificador de La República por un representante de prensa del municipio, quien también indicó que la institución educativa solicitó mantener su identidad en reserva debido al revuelo generado por la noticia falsa. Por lo tanto, si bien es cierto que un ataúd de cartón fue dejado en los exteriores del mercado Virgen de las Mercedes en Lurín, no está vinculado con un acto de extorsión.

