Delincuentes roban S/200,000 a cambista en galería de Gamarra luego de encañonarlo y golpearlo

Dos delincuentes armados asaltaron violentamente a un cambista dentro de la galería Multiplaza Ollaraya, ubicada en el jirón Tacna, cerca del cruce con el jirón Huánuco, dentro del emporio comercial Gamarra, en La Victoria. El hecho ocurrió en horas de la tarde, mientras numerosos clientes y comerciantes realizaban sus compras. Los delincuentes, armados y con actitud intimidante, se llevaron aproximadamente S/200,000.

La víctima se encontraba en uno de los primeros pisos del inmueble esperando el ascensor cuando fue sorprendido por dos sujetos encapuchados. Además del dinero que portaba, los delincuentes le arrebataron un fardo de ropa. En un primer momento, el cambista logró detener a uno de los asaltantes, pero su cómplice lo golpeó y apuntó con su arma para que lo soltara. De esta manera, ambos lograron escapar. Según algunos testigos, en el exterior del inmueble los esperaban dos motos lineales para facilitar su huida.

Delincuentes son captados por cámara de vigilancia

El asalto fue captado por una cámara de seguridad, lo que permitirá a la Policía Nacional del Perú (PNP) trabajar en la identificación de los responsables. Las autoridades investigan si se trata de un robo planeado, dado que los delincuentes aparentemente conocían los movimientos de la víctima.

Los testigos describieron a los asaltantes como jóvenes, vestidos con ropa oscura y con pasamontañas. Esto ha generado preocupación, pues no es usual que robos de este tipo se registren en el local, pues tendría un año de inauguración. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni fallecidos. La PNP continúa las investigaciones para dar con los demás involucrados en este caso y fortalecer la seguridad en la zona.

Delincuentes armados en Gamarra

Pese a la presencia de adultos y menores de edad, los asaltantes no dudaron en sacar su arma de fuego. Sin embargo, no se reportaron disparos ni casquillos de bala en la escena, pero sí se reportaron momentos de tensión y de pánico. Al lugar llegaron más efectivos de la PNP para cuidar la zona.

