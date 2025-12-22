HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí reconoce que no "ganará" la lucha contra la inseguridad por "tema de tiempo"

Aclaró que si bien no se obtendrán los resultados necesarios durante su gobierno, sí se sentarán las bases para el siguiente. 

José Jerí participó de la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) 2025. Foto: Kevin García/La República
José Jerí participó de la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) 2025. Foto: Kevin García/La República

José Jerí reconoció que, "por tema de tiempo", no logrará ganar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Aclaró que si bien no se obtendrán los resultados necesarios durante su gobierno, sí se sentarán las bases para el siguiente. "El que viene tendrá la cancha preparada. Ese es nuestro compromiso", dijo en rueda de prensa durante la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) 2025.

Asimismo, aseguró que se "triplicarán" los esfuerzos a nivel general y, sobre todo, durante las últimas semanas de diciembre para garantizar que los ciudadanos pasen unas fiestas navideñas y de año nuevo tranquilas.

ELECCIONES 2026, EXPULSIONES Y AT3NTAN CONTRA PERIODISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Los resultados no son todavía los que estamos buscando. Un Gobierno tiene que ser consiente de sus limitaciones. Estamos encaminados, pero aún nos falta conseguir los resultados que el país está buscando No estamos en cuatro paredes pensando que todo está de maravilla", agregó.

Informó que a inicios del 2026 se presentará un nuevo plan nacional y las primeras normativas en función a las facultades delegadas.

Propuestas de José Jerí se concretarán en enero

El Congreso otorgó al Gobierno de José Jerí facultades legislativas por 60 días para poder impulsar medidas en materia de seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. En ese marco, el Ejecutivo podrá crear el delito de revelación de información reservada vinculada a a investigaciones penales y actuaciones policiales. El pedido también incorpora medidas similares a iniciativas impulsadas por gobiernos previos.

La propuesta del Ejecutivo busca modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y normativas vinculadas a seguridad, justicia y administración pública. Figura la penalización de la divulgación de información relacionada con investigaciones fiscales o policiales, un recurso que puede impactar en la cobertura periodística de casos de corrupción o crimen organizado.

Se incluyen reformas orientadas a aumentar sanciones, crear nuevos delitos y reorganizar funciones estatales. Sin embargo, varias de estas medidas ya fueron implementadas por administraciones anteriores sin resultados sostenibles. La repetición de estas políticas evidencia que el Legislativo ha sido usado en diversos periodos para aprobar cambios de corto alcance que no resuelven los problemas de fondo.

El pedido de José Jerí integra además propuestas económicas, tributarias y administrativas que abarcan desde inversiones públicas hasta procedimientos ambientales y migratorios. El tamaño y alcance de la solicitud muestran un uso amplio del mecanismo de delegación, que permitiría al Ejecutivo emitir decretos con rango de ley en múltiples sectores en poco tiempo.

