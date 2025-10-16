Estudiantes de la UNI crean satélite capaz de detectar derrames de petróleo que presentarán en el instituto aeroespacial de Brasil | Foto: composición LR/La República.

Estudiantes de la UNI crean satélite capaz de detectar derrames de petróleo que presentarán en el instituto aeroespacial de Brasil | Foto: composición LR/La República.

Un grupo de 12 estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se encuentran desarrollando un innovador satélite capaz de detectar derrames de petróleo en el mar, con el que representarán al Perú en el prestigioso Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil. El proyecto, bautizado como UNISAT, combina tecnología satelital y sistemas de identificación automática para monitorear embarcaciones y posibles fugas de crudo.

En conversación con La República, Juan Salvador Palacios Bett, estudiante del último ciclo de Ingeniería Mecatrónica y líder del grupo, quien ha participado en otros concursos internacionales como el International Astronautical Congress, que se llevó a cabo el último mes en Sydney, Australia, señaló que pese al poco financiamiento que han tenido y al escaso desarrollo aeroespacial que hay actualmente en Perú, trabajan arduamente para terminar el satélite, que tiene un 90% de avance.

¿Cómo funciona el satélite diseñado por estudiantes de la UNI?

El satélite diseñado por los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) pertenece a la categoría CubeSat, un tipo de nanosatélite empleado en investigaciones científicas y ambientales. Su misión principal es detectar derrames de petróleo en el océano, combinando imágenes satelitales con señales de radar emitidas por embarcaciones. Gracias a una cámara de alta resolución y a un sistema de identificación automática (AIS), el dispositivo puede distinguir entre barcos, agua y manchas de petróleo, enviando en tiempo real la información a una estación en la Tierra, donde se procesa y clasifica mediante un software propio.

“Esto combina un tipo de tecnología que se llama sistema de identificación automática, que son los radares que usan los barcos, que transmiten a cierta frecuencia que el satélite también puede detectar. Entonces, nuestro satélite va a detectar tanto el petróleo en imágenes como a los barcos alrededor transmitiendo su ubicación, la altitud, la longitud y esta información la vamos a transmitir hasta nuestra estación terrena donde vamos a clasificar cuáles son los barcos que realmente hay, dónde se encuentran y con la imagen determinar el culpable de este tipo de fenómeno”, indicó.

El invento será sometido a exigentes pruebas en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, donde se simularán las condiciones reales del espacio, como vibraciones, temperaturas extremas que van de los 50 °C a los -10 °C, y ciclos térmicos similares a los que enfrentaría una vez en órbita.

“Creo que es la primera vez que va a participar un equipo peruano. Se busca poder tener un buen puesto y validar la tecnología. En realidad, estos equipos no se cuentan acá en Perú. En pocos países de Latinoamérica se encuentran esos equipos, como en Brasil o Argentina, que tienen un desarrollo aeroespacial un poco más elevado. Realmente es algo que acá no se podría hacer y es un reto”, enfatizó.

Cinco de los 12 integrantes del desarrollo del satélite UNISAT participaron en septiembre en el 76 Congreso Internacional de Astronáutica en Sídney, Australia. Foto: La República.

¿Cuánto costó fabricar el satélite de Unisat?

El proyecto UNISAT nació a inicios de este 2025 como una propuesta estudiantil dentro de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Desde entonces, el equipo ha dedicado tiempo y dinero para hacer realidad el ensamblaje del satélite, avanzando con recursos limitados, pero con una gran motivación científica.

“Fue realizado para este concurso como un primer paso, pero también habría otro el próximo año, donde sí habría la oportunidad de poder lanzar un satélite al espacio en Japón”, explicó Palacios Bett.

Según detalló para este medio, hasta el momento los estudiantes han invertido entre S/3.000 y S/4.000 en la fabricación del satélite, financiado principalmente con aportes propios y con el apoyo parcial de la facultad. Los fondos se destinaron para la compra de materiales, paneles solares, antenas y cámaras, además de la importación de componentes especializados.

“La cantidad de componentes importantes ya los tenemos (…). En sí, falta un 10% de los materiales y también ordenar las placas electrónicas. Hay una empresa que nos dijo que nos puede apoyar con la soldadura, pero no con las placas electrónicas. También, me gustaría hacer difusión para quienes puedan apoyar para que podamos viajar a São Paulo, donde va a ser el concurso”, sostuvo el líder del grupo.

Satélite fue financiado por los propios estudiantes y con apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Foto: La República.

Estudiantes piden apoyo para financiar viaje a Brasil

Palacios Bett confesó que el equipo universitario aún no cuenta por completo con la financiación necesaria para el evento CubeDesign 2025, que se llevará a cabo entre el 26 y el 28 de noviembre de 2025, por lo que requieren apoyo, principalmente para culminar la manufactura y realizar el viaje hacia Brasil.

“Todavía no tenemos eso definido, por ahora está en nosotros. Estoy buscando apoyo. Es un concurso a nivel internacional. El concurso es internacional, si no me equivoco el año pasado vino un equipo de Europa y ganó un grupo de Chile. (…) Se busca justamente poder ir allá, tener un buen puesto y validar la tecnología, que es lo principal”, mencionó.

Al culminar el proyecto, el estudiante del décimo ciclo de la UNI sueña con poner el satélite en funcionamiento y que sus aplicaciones sirvan para vigilar problemas de derrames de petróleo en el mar peruano, que en 2022 sufrió uno de estos desastres, impactando en la población y en el ecosistema cercano al lugar del epicentro.

“Ha habido bastantes derrames en norte, algunos han sido por los ductos que se tienen y se trasladan hacia los barcos, ¿no? Vía subterránea. (…). Este tipo de satélites en misiones está enfocado en los barcos, al derrame de petróleo de barcos. Si lo ponemos en órbita en todo el sector peruano. Este tipo de satélites tiene un monitoreo de unos minutos, digamos, cada 90 minutos o 2 horas. Uno puede monitorear todo el mar, pero digamos en todo un día puede monitorear o tomar imágenes a todo el mar de Perú”, agregó.