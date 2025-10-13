Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Durante un examen de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), un joven estudiante fue captado vendiendo helados en los exteriores de la sede universitaria. El momento fue registrado por el creador de contenido Johnny Zare, más conocido en redes sociales como Cholo Soy, quien se encontraba cubriendo la impresión de los padres de los postulantes. Al acercarse al joven, descubrió el motivo detrás de su emprendimiento y conmovió a usuarios.

Alumno de la UNI vende helados para comprar calculadora

De acuerdo al clip viral en TikTok, el creador de contenido Johnny Zare se acercó al muchacho vendedor para saber si iba a postular a la UNI. De esta forma, quedó sorprendido al conocer que el joven era un estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y que buscaba recolectar dinero comprarse una calculadora para sus estudios.

"Tengo gastos siempre, me falta una calculadora, ni celular tengo", reconoció el joven estudiante con bastante honestidad y humildad. El testimonio llamó la atención del streamer CholoSoy, quien decidió apoyarlo ayudándolo a vender algunos de sus productos durante la transmisión. La historia fue compartida en redes sociales en junio del 2024 y hasta la actualidad sigue generando reacciones sobre la necesidad que afrontan miles de estudiantes al optar por una carrera universitaria.

Usuarios de TikTok se ofrecen a apoyar a estudiante de la UNI

La historia sigue generando cientos de comentarios y reacciones de apoyo. Usuarios expresaron admiración por la determinación del joven y resaltaron la dura realidad que enfrentan muchos estudiantes en el Perú para poder acceder a una educación de calidad.

Así también, otros cibernautas lo alentaron. "La vida sin privilegios, el ejemplo que uno elige que hacer para superarse, mucha fortaleza para este joven", indicaron usuarios en TikTok.