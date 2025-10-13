HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tendencias

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Streamer mostró la determinación del alumno de Ingeniería Electrónica para financiar su educación. Usuarios de TikTok quedaron conmovidos.

Usuarios quedaron conmovidos sobre historia de alumno UNI.
Usuarios quedaron conmovidos sobre historia de alumno UNI. | Foto: composición LR/ TikTok

Durante un examen de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), un joven estudiante fue captado vendiendo helados en los exteriores de la sede universitaria. El momento fue registrado por el creador de contenido Johnny Zare, más conocido en redes sociales como Cholo Soy, quien se encontraba cubriendo la impresión de los padres de los postulantes. Al acercarse al joven, descubrió el motivo detrás de su emprendimiento y conmovió a usuarios.

Alumno de la UNI vende helados para comprar calculadora

De acuerdo al clip viral en TikTok, el creador de contenido Johnny Zare se acercó al muchacho vendedor para saber si iba a postular a la UNI. De esta forma, quedó sorprendido al conocer que el joven era un estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y que buscaba recolectar dinero comprarse una calculadora para sus estudios.

PUEDES VER: Tiktoker de República Dominicana viene a Perú para apoyar a los damnificados de SJM: "No soy de aquí, pero me han tratado como si lo fuera"

lr.pe

"Tengo gastos siempre, me falta una calculadora, ni celular tengo", reconoció el joven estudiante con bastante honestidad y humildad. El testimonio llamó la atención del streamer CholoSoy, quien decidió apoyarlo ayudándolo a vender algunos de sus productos durante la transmisión. La historia fue compartida en redes sociales en junio del 2024 y hasta la actualidad sigue generando reacciones sobre la necesidad que afrontan miles de estudiantes al optar por una carrera universitaria.

Usuarios de TikTok se ofrecen a apoyar a estudiante de la UNI

La historia sigue generando cientos de comentarios y reacciones de apoyo. Usuarios expresaron admiración por la determinación del joven y resaltaron la dura realidad que enfrentan muchos estudiantes en el Perú para poder acceder a una educación de calidad.

PUEDES VER: Reportera pregunta por el presidente José Jerí y ciudadana lanza demoledora crítica: "Que se vayan todos"

lr.pe
Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Así también, otros cibernautas lo alentaron. "La vida sin privilegios, el ejemplo que uno elige que hacer para superarse, mucha fortaleza para este joven", indicaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Estudiantes de la UNI representan al Perú y destacan en competencia de la Agencia Espacial Europea: "Usamos tecnologías de inteligencia artificial"

Estudiantes de la UNI representan al Perú y destacan en competencia de la Agencia Espacial Europea: "Usamos tecnologías de inteligencia artificial"

LEER MÁS
Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

LEER MÁS
Madre que viajó a EE. UU. para tratar el cáncer de gemelos pide ayuda para volver a Lima tras vencer plazo migratorio: "Su futuro es incierto"

Madre que viajó a EE. UU. para tratar el cáncer de gemelos pide ayuda para volver a Lima tras vencer plazo migratorio: "Su futuro es incierto"

LEER MÁS
Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

LEER MÁS
Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

LEER MÁS
Tiktoker de República Dominicana viene a Perú para apoyar a los damnificados de SJM: "No soy de aquí, pero me han tratado como si lo fuera"

Tiktoker de República Dominicana viene a Perú para apoyar a los damnificados de SJM: "No soy de aquí, pero me han tratado como si lo fuera"

LEER MÁS
Tiktokers de Uganda se solidarizan con Agua Marina y les dedican baile de cumbia: "Lamentamos lo sucedido"

Tiktokers de Uganda se solidarizan con Agua Marina y les dedican baile de cumbia: "Lamentamos lo sucedido"

LEER MÁS
Paraguaya en Estados Unidos queda en shock al ver cómo se almacena el huevo frito congelado y redes estallan: ''Pensé que eran gomitas''

Paraguaya en Estados Unidos queda en shock al ver cómo se almacena el huevo frito congelado y redes estallan: ''Pensé que eran gomitas''

LEER MÁS
Truco para editar fotos en iPhone sorprende a usuarios de TikTok

Truco para editar fotos en iPhone sorprende a usuarios de TikTok

LEER MÁS
Mujer sorprende en Chachapoyas al dormir dentro de un ataúd tras quedar exhausta por bailar en una fiesta

Mujer sorprende en Chachapoyas al dormir dentro de un ataúd tras quedar exhausta por bailar en una fiesta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Tendencias

Los mejores memes que dejó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú

'Lady 2 soles': usuarios crean divertidos memes y videos con IA sobre policía que se negó a pagar su pasaje a un chofer

Joven de Huaral sorprende al llegar a medianoche a la UNMSM para rendir su examen de admisión: "Es la primera vez que postulo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025