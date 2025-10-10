Un presunto ataque contra una universidad en Lima ha encendido las alertas de diversas instituciones. El mensaje, difundido a través de la plataforma Hispachan, advertía sobre un posible atentado contra la vida de los estudiantes. En el texto, el autor también señalaba que acudiría al lugar portando explosivos y armas blancas.

Al respecto, la Universidad de Lima emitió un comunicado oficial, a través de sus canales oficiales y vía correo electrónico, señalando que rechazaban el uso de los datos personales de uno de sus estudiantes, presuntamente sindicado como autor del ataque. La institución negó que el alumno esté vinculado a actos que "amenacen o atenten contra la seguridad del campus".

"Como medida preventiva y en resguardo de nuestra comunidad universitaria, hemos reforzado desde tempranas horas de la mañana todas las acciones de control y seguridad dentro del campus, y activamos el protocolo institucional correspondiente para este tipo de situaciones", indicaron en el texto. Asimismo, estudiantes de dicha casa de estudio confirmaron a La República que, al ingreso, los agentes de seguridad han solicitado la revisión de sus mochilas y la correcta identificación de su carnet universitario.

Amenaza habría sido dirigida a la UNI

De acuerdo con más mensajes a los que accedió este medio, el remitente, identificado con el usuario Stardash764, habría amenazado con efectuar un atentado armado en la UNI. En el correo emitido adjuntó a diversas entidades de estado como la PCM, Transparencia y a los canales institucionales de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Al respecto, el jefe de seguridad de UNI, comentó a este medio que vienen adoptando las medidas de seguridad correspondientes para garantizar la seguridad de los estudiantes. "Se está revisando mochilas, maleteras de los vehículos al momento de ingresar, y pidiendo documentos que identifique a toda persona que ingrese al campus", informó. Además, declaró que la institución ha colocado la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

