Primer puesto de Mecatrónica en la UNI contó que ya había ingresado 2 veces, pero no fue admitido por esta razón: "Yo lo sabía"

Lograr el primer puesto en una de las carreras más exigentes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es un mérito que pocos alcanzan. Para Mateo Gabriel Mejía, estudiante de Mecatrónica, este logro tiene una historia particular. Su éxito en el examen de admisión 2025 esconde un detalle sorprendente: ya había ingresado en dos oportunidades anteriores, pero no fue admitido porque aún estaba en el colegio.

La historia de Mateo Gabriel Mejía es un testimonio de perseverancia y determinación. Tras dos intentos exitosos de ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), su sueño de estudiar Mecatrónica tuvo que esperar debido a su grado escolar. Este año, finalmente, consiguió asegurar su lugar en la prestigiosa institución y, no solo eso, sino que logró el primer puesto en su carrera. "Yo sabía que no iba a obtener esa vacante por el mismo reglamento", comentó con tranquilidad al revelar la razón por la que no había podido ingresar antes.

La historia del primer puesto de Mecatrónica en la UNI

En una entrevista para La República, el joven recién ingresado a una de las universidades más reconocidas a nivel nacional nos cuenta su experiencia sobre cómo lidió con el momento en que no pudo ingresar desde el principio. A su vez, comentó su ardua preparación en las tres veces que postuló y su elección por la Mecatrónica.

¿Cómo te preparaste para cada una de estas postulaciones? ¿Tomaste algún curso especial o estudiaste de manera autodidacta?

- Inicié mi preparación desde el cuarto de secundaria. Asistía al turno de la mañana en la academia. Después de mis clases, me tomaba un tiempo para descansar y despejar la mente, ya que consideraba importante ese aspecto. Procuraba evitar el uso de redes sociales antes de estudiar. En algunas ocasiones, estudiaba por largos períodos, pero también aplicaba el método Pomodoro, que consiste en estudiar en intervalos. Además, meses antes del examen de admisión, repasaba exámenes pasados ​​junto con mis amigos y profesores, lo que me permitió convertir el estudio en un trabajo en equipo.

Lograste ingresar en dos ocasiones previamente, pero no pudiste incorporarte porque aún te encontrabas en el colegio. Cuéntame, ¿cómo fue para ti esa experiencia?

-Yo sabía que no podía obtener esa vacante debido al reglamento, pero fui con la intención de dar lo mejor de mí y tomarlo en serio. Al principio, me sentí nervioso; sin embargo, con el tiempo adquirí experiencia, y eso era lo que buscaba.

¿Cómo manejaste el hecho de haber aprobado, pero no poder ingresar de inmediato? ¿Te desmotivó en algún momento?

- No, porque me estaba adelantando a los cursos. Me sentí muy motivado y, gracias al apoyo de mis padres y profesores, me mantuve tranquilo en ese sentido.

¿Sentiste alguna presión o expectativa al volver a postular, sabiendo que ya habías aprobado antes?

-Por supuesto. La expectativa aumentaba cada vez más, por lo que me esforzaba más y mejoraba día a día, dando lo mejor de mí. Aprendía de los exámenes anteriores para identificar qué aspectos debían mejorar.

¿Por qué elegiste la carrera de Mecatrónica? ¿Siempre fue tu primera opción?

-Al principio quería estudiar Electrónica, pero me motivó el hecho de explorar varias áreas. La Mecatrónica abarca la mecánica, la electrónica y la programación, y por eso quería aplicar esos conocimientos para brindar múltiples soluciones innovadoras. Además, me decidí por la carrera debido a la versatilidad que ofrecía y también observé la posibilidad de trabajar en diversas industrias.

Ahora que finalmente pudiste ingresar, ¿cuáles son tus expectativas para esta nueva etapa en la UNI?

-Estoy emocionado de haber ingresado y tengo todas las ganas de seguir aprendiendo. Estoy dispuesto a aprovechar las oportunidades que me da la UNI.