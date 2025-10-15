HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     
Sociedad

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Ronald Vivanco Alor, es alumno de la UNI, es el cómputo general del último examen de admisión de San Marcos. Su esfuerzo y vocación por el estudio lo llevaron a ingresar a la carrera de Medicina Humana, una de las más difíciles de la UNMSM.

Ronald Vivanco logró obtener el mayor puntaje en el último examen de admisión de la UNMSM a la carrera de Medicina Humana.
Ronald Vivanco logró obtener el mayor puntaje en el último examen de admisión de la UNMSM a la carrera de Medicina Humana. | Foto: La República

Ronald Vivanco Alor es un claro ejemplo de perseverancia y disciplina, cualidades que lo llevaron sobresalir en el último examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El joven peruano consiguió una vacante en Medicina Humana, una de las carreras más difíciles y exigentes de la Decana de América, y logró alcanzar el cómputo general al obtener el puntaje más alto, convirtiéndose en el mejor ingresante de todo el proceso de selección universitaria.

Con un total de 1679.125 puntos, Ronald superó a los 4.709 postulantes que aspiraban a conseguir una de las 55 vacantes a Medicina Humana y ocupó el primer puesto en la carrera. Este no su primer logro dentro del ámbito académico. El flamante estudiante tuvo como alma mater a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde cursó varios ciclos de Ingeniería Petroquímica antes de orientar su vocación por las ciencias de la salud. En una entrevista exclusiva con La República, el ahora sanmarquino compartió el meticuloso método de estudios que empleó en la academia Athenas y que lo llevaron a coronarse como el cómputo general de San Marcos.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

lr.pe

¿Cómo Ronald Vivanco logró ingresar en primer puesto a Medicina Humana en la UNMSM?

Según contó Ronald, su preparación duró alrededor de un año y medio de estudio constante. Aunque esta no fue la primera vez que postuló a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con la meta clara de ingresar a Medicina Humana, aprovechó cada momento libre para repasar los temas más exigentes, pues era consciente del gran reto que implicaba alcanzar una de las vacantes más competitivas y deseadas de la institución.

"El examen de Medicina es usualmente el más complicado de los cuatro exámenes. Se le exige al postulante conocer todos los cursos y conocer la mayoría de los temas, porque realmente cada punto que saques es un punto muy valioso, la competencia es máxima (...) (Le dedicaba al estudio) todas las horas que no fueran dormir y comer", expresó.

PUEDES VER: Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

lr.pe
Ronald Vivanco Alor ingresó en primer puesto a la carrera de Medicina Humana en San Marcos. Foto: La República

Ronald Vivanco Alor ingresó en primer puesto a la carrera de Medicina Humana en San Marcos. Foto: La República

Su método de estudios consistió en identificar los cursos que mejor dominaba para administrar su tiempo de estudio. De esta manera, dedicaba menos horas a dichas áreas y enfocaba su concentración en reforzar aquellos temas que representaban un mayor reto. Esto con el objetivo de poder abarcar por completo el extenso temario del examen de ingreso.

"Al inicio es muy muy importante tratar de asimilar toda la teoría que puedas, pero después la práctica viene siendo lo más importante. Saber qué temas dominas y qué puedes dejar de lado para dedicarle menos horas, mientras tienes temas que te faltan y puedes practicar más, creo que es relevante. Ese autoconocimiento es importante", señaló Ronald.

Aunque confiaba en sus capacidades y en la preparación que lo llevaría a ingresar a San Marcos, jamás imaginó que obtendría el puntaje más alto de todo el examen de admisión. Ahora, el futuro cachimbo de Medicina Humana espera seguir destacando en su nueva etapa universitaria y convertirse en un ejemplo para quienes aún no logran su meta, motivándolos a no rendirse en el camino.

Ronald Vivanco venció a más de 4.000 postulantes y se colocó en el primer puesto de la carrera de Medicina Humana en San Marcos. Foto: La República

Ronald Vivanco venció a más de 4.000 postulantes y se colocó en el primer puesto de la carrera de Medicina Humana en San Marcos. Foto: La República

"Me siento aliviado (de haber logrado ingresar a San Marcos) porque la postulación es una carga que tiene todo compañero. No solo está tu deseo de ingresar y tu vocación, sino que cargas también con las expectativas de tu familia (...) Es un orgullo (lograr el cómputo general) pero más es un regalo para la gente que confió en mi, es especial para mis padres, sobre todo cuando tuvo dos anteriores fracasos y no pude ingresar", sentenció.

Notas relacionadas
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Joven de San Juan de Lurigancho ingresó a segundo puesto de Medicina en UNMSM y revela su método de estudio: “No me amanecía”

Joven de San Juan de Lurigancho ingresó a segundo puesto de Medicina en UNMSM y revela su método de estudio: “No me amanecía”

LEER MÁS
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: consulta quiénes ingresaron y puntajes oficiales de Medicina este 12 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: consulta quiénes ingresaron y puntajes oficiales de Medicina este 12 de octubre

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alerta por amago de incendio en Real Plaza Centro Cívico: Bomberos atienden emergencia

Alerta por amago de incendio en Real Plaza Centro Cívico: Bomberos atienden emergencia

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Marcha del 15 de octubre EN VIVO: zonas bloqueadas en regiones, comercios afectados en Lima y más

Marcha del 15 de octubre EN VIVO: zonas bloqueadas en regiones, comercios afectados en Lima y más

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
¿Hay paro en Lima hoy 15 de octubre? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada

¿Hay paro en Lima hoy 15 de octubre? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada

LEER MÁS
Capturan a 12 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

Capturan a 12 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: suspensión de clases, horario del transporte y rutas afectadas por la marcha

Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025