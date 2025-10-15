Ronald Vivanco logró obtener el mayor puntaje en el último examen de admisión de la UNMSM a la carrera de Medicina Humana. | Foto: La República

Ronald Vivanco Alor es un claro ejemplo de perseverancia y disciplina, cualidades que lo llevaron sobresalir en el último examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El joven peruano consiguió una vacante en Medicina Humana, una de las carreras más difíciles y exigentes de la Decana de América, y logró alcanzar el cómputo general al obtener el puntaje más alto, convirtiéndose en el mejor ingresante de todo el proceso de selección universitaria.

Con un total de 1679.125 puntos, Ronald superó a los 4.709 postulantes que aspiraban a conseguir una de las 55 vacantes a Medicina Humana y ocupó el primer puesto en la carrera. Este no su primer logro dentro del ámbito académico. El flamante estudiante tuvo como alma mater a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde cursó varios ciclos de Ingeniería Petroquímica antes de orientar su vocación por las ciencias de la salud. En una entrevista exclusiva con La República, el ahora sanmarquino compartió el meticuloso método de estudios que empleó en la academia Athenas y que lo llevaron a coronarse como el cómputo general de San Marcos.

¿Cómo Ronald Vivanco logró ingresar en primer puesto a Medicina Humana en la UNMSM?

Según contó Ronald, su preparación duró alrededor de un año y medio de estudio constante. Aunque esta no fue la primera vez que postuló a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con la meta clara de ingresar a Medicina Humana, aprovechó cada momento libre para repasar los temas más exigentes, pues era consciente del gran reto que implicaba alcanzar una de las vacantes más competitivas y deseadas de la institución.

"El examen de Medicina es usualmente el más complicado de los cuatro exámenes. Se le exige al postulante conocer todos los cursos y conocer la mayoría de los temas, porque realmente cada punto que saques es un punto muy valioso, la competencia es máxima (...) (Le dedicaba al estudio) todas las horas que no fueran dormir y comer", expresó.

Su método de estudios consistió en identificar los cursos que mejor dominaba para administrar su tiempo de estudio. De esta manera, dedicaba menos horas a dichas áreas y enfocaba su concentración en reforzar aquellos temas que representaban un mayor reto. Esto con el objetivo de poder abarcar por completo el extenso temario del examen de ingreso.

"Al inicio es muy muy importante tratar de asimilar toda la teoría que puedas, pero después la práctica viene siendo lo más importante. Saber qué temas dominas y qué puedes dejar de lado para dedicarle menos horas, mientras tienes temas que te faltan y puedes practicar más, creo que es relevante. Ese autoconocimiento es importante", señaló Ronald.

Aunque confiaba en sus capacidades y en la preparación que lo llevaría a ingresar a San Marcos, jamás imaginó que obtendría el puntaje más alto de todo el examen de admisión. Ahora, el futuro cachimbo de Medicina Humana espera seguir destacando en su nueva etapa universitaria y convertirse en un ejemplo para quienes aún no logran su meta, motivándolos a no rendirse en el camino.

"Me siento aliviado (de haber logrado ingresar a San Marcos) porque la postulación es una carga que tiene todo compañero. No solo está tu deseo de ingresar y tu vocación, sino que cargas también con las expectativas de tu familia (...) Es un orgullo (lograr el cómputo general) pero más es un regalo para la gente que confió en mi, es especial para mis padres, sobre todo cuando tuvo dos anteriores fracasos y no pude ingresar", sentenció.