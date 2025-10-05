El equipo de investigación Terrabots, conformado por estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), obtuvo el quinto puesto en la modalidad remota del European Rover Challenge (ERC) 2025, uno de los certámenes más exigentes del mundo en robótica espacial y que estuvo organizado por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés). El evento, que contó con la participación de 26 equipos provenientes de 15 países, entre ellos Alemania e Italia, tuvo al Perú como el único representante latinoamericano.

En conversación con La República, los integrantes del proyecto revelaron cómo lograron destacar sobre países como Serbia, India, Países Bajos, Turquía e Indonesia, y de qué manera combinaron la inteligencia artificial con el control remoto y la simulación avanzada para resolver las misiones de exploración diseñadas por la ESA.

¿Qué tecnología usó el equipo Terrabots de la UNI y quiénes lo lideran?

El proyecto consistió en la programación y control remoto de un rover con el objetivo de poder manejarlo desde el Perú para que funcione en Cracovia, Polonia, donde se llevó a cabo la competición internacional, entre el 12 y 14 de septiembre. El reto implicó crear desde cero un software capaz de guiar al robot en tiempo real a más de 10.000 kilómetros de distancia.

“Cabe aclarar que, en la etapa remota en sí el concurso ya nos designaba un robot listo, en conjunto con una empresa llamada Husarion. Nuestra tarea era más que todo software. Teníamos que, desde aquí en Perú, armar nuestra arquitectura del sistema, programar, y de esa forma hacer las tareas para competir y lo más difícil en esta parte era el tema de telemetría, de redes, el cómo nosotros nos podemos conectar desde Perú hacia el robot allá (en Polonia) y el tema de integración. Nuestro plus fue la función de robótica con inteligencia artificial, que ahorita es el futuro. Esa unión fue también un reto para nosotros, pero que sí pudimos cumplir”, señaló Pátrick Echevarría, egresado de Ingeniería Electrónica de la UNI.

Echevarría lideró el proyecto junto a Viviana Ventura Condo, estudiante del cuarto ciclo de Ingeniería Física, quienes en 2023 participaron en el CanSat France Competition, en Francia, y para esta ocasión trabajaron con un grupo multidisciplinario de alumnos de Ingeniería Mecánica, Ciencias de la Computación. Además, en la asesoría técnica participaron el profesor de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) de la UNI, Uwe Rojas, Johan Quispe, ingeniero físico de la misma universidad, quien actualmente vive en Francia, y Edgar Medina, ingeniero electrónico de la UTP, radicado en Alemania.

“Armamos un grupo, en el cual nos designamos las distintas competencias que debíamos cumplir. Para eso, el equipo ya formado por estudiantes de distintos conocimientos en temas de autonomía, de inteligencia artificial, de imágenes y control (…), nos organizamos para poder manipular robots en Perú. En inteligencia artificial, tenemos un equipo el cual se encargaba del tema de integración, con las imágenes que se obtenían a través del robot y el último grupo era más que todo de técnicas de navegación para poder el robot. Para ello, designamos un equipo que nos iba a representar en cada una de las etapas y poder cumplir las tareas”, detalló.

Lista de los primeros lugares de la competición de la ESA. Foto: UNI.

Aplicaciones del rover de la UNI para el Perú

Durante la competencia, el equipo Terrabots destacó en las pruebas de navegación autónoma y detección de objetos. Su propuesta integró un Visual Language Model (VLM) y el modelo de IA Gemini, que permitieron al rover identificar elementos extraños sobre una superficie que simulaba el terreno de Marte. Gracias a su precisión en tareas de autonomía y análisis visual, los peruanos alcanzaron el segundo puesto en la fase final y el quinto en la clasificación general.

Más allá del concurso internacional, los integrantes de Terrabots desde 2024 han desarrollado dos prototipos de rover, que buscan aplicar en sectores productivos del Perú. Según Ventura, su robot tiene el potencial para ser implementado en la agricultura, la minería y la arqueología, gracias a sus capacidades de análisis autónomo y exploración en terrenos difíciles.

“Nuestro objetivo principal es ir a la competencia presencial, donde llevas tu propio Rover y haces todos los retos (…). Tenemos dos prototipos, uno que es el TerranAItor, que es nuestro prototipo más grande, donde está implementada toda la parte mecánica que debería tener un rover para que se movilice en todo ese terreno accidentado. El otro rover que tenemos implementa toda la parte de la percepción, de la autonomía del robot (…) Necesitamos unir estas características en un solo rover, que requiere una electrónica más avanzada con un mayor presupuesto. Lo que vamos hacer el siguiente año es integrar las tecnologías que hayamos aplicado en los dos rovers, en uno más grande”, indicó.

Los estudiantes de la UNI destacaron por la integración de la inteligencia artificial en su software. Foto: La República.

Según explicó Johan Quispe para este medio, uno de las razones por las que no participaron en la modalidad presencial este año se debió a que no contaban con la inversión necesaria para llevar a cabo el desarrollo del rover. Asimismo, mencionó que están en busca de patrocinadores que brinden apoyo en la compra de motores, sensores, GPS's para implementar los algoritmos con inteligencia artificicial en un robot que luego podría ser masificado y usado en diversos sectores del país.

“En el Perú no hay muchas empresas que se dediquen netamente a robótica y hay empresas que tienen necesidades y que se pueden solucionar con este tipo de prototipos, como el rover, pero no se implementa hasta ahora de forma masiva y muy pocas empresas son las que ahora están iniciando en este tipo de soluciones, así que nuestro proyecto va tratar de cubrir todas esas problemáticas”, sentenció Ventura.