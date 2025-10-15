Cursos virtuales gratis en la UNI: requisitos y link de inscripciones para aprender de inteligencia artificial

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha abierto inscripciones para su séptima edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), con 78 cursos virtuales gratuitos. | composición LR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abrió las inscripciones para la séptima edición de su Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), que ofrece 78 cursos virtuales gratuitos enfocados en el desarrollo de habilidades digitales y el uso de inteligencia artificial (IA) en distintos campos profesionales.

Los cursos están dirigidos a estudiantes universitarios, egresados y trabajadores del sector público que cuenten con un correo institucional activo. Las clases comenzarán el lunes 20 de octubre y se dictarán de lunes a sábado, en un horario que va desde las 8.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.

¿Qué cursos dictará la UNI de forma gratuita?

Entre las opciones disponibles figuran Análisis de datos con Excel + IA, Ciberseguridad (CyberSOC + IA, Ethical Hacking + IA, Pentesting Web + IA), Ciencia de datos + IA, Diseño gráfico con IA, Machine Learning con Python, Programación de robots con ROS + IA, Power BI, Autocad, Cloud Computing, Fundamentos de Java + IA y IA aplicada a la gestión pública, entre otros.

Aunque los cursos no tienen costo, los participantes que deseen una certificación oficial deberán aprobar con nota mínima de 12 y abonar S/ 40. Quienes no alcancen la nota podrán acceder a una constancia de participación si cumplen con al menos el 75 % de asistencia.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones están abiertas desde el martes 14 de octubre. Los interesados pueden comunicarse a los números 481-1070 / 481-1065 / 971-683-282, o visitar las páginas oficiales de Cursos Gratuitos UNI y CTIC UNI en Facebook.

