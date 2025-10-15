Cursos virtuales gratis en la UNI: requisitos y link de inscripciones para aprender de inteligencia artificial
Las clases se dictarán de lunes a sábado, y los participantes podrán aprender sobre temas como inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos, entre otros.
- Paro nacional este 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha
- ¿Habrá desvíos en rutas del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por el paro? Esto dice ATU
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abrió las inscripciones para la séptima edición de su Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), que ofrece 78 cursos virtuales gratuitos enfocados en el desarrollo de habilidades digitales y el uso de inteligencia artificial (IA) en distintos campos profesionales.
Los cursos están dirigidos a estudiantes universitarios, egresados y trabajadores del sector público que cuenten con un correo institucional activo. Las clases comenzarán el lunes 20 de octubre y se dictarán de lunes a sábado, en un horario que va desde las 8.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.
TE RECOMENDAMOS
NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones
¿Qué cursos dictará la UNI de forma gratuita?
Entre las opciones disponibles figuran Análisis de datos con Excel + IA, Ciberseguridad (CyberSOC + IA, Ethical Hacking + IA, Pentesting Web + IA), Ciencia de datos + IA, Diseño gráfico con IA, Machine Learning con Python, Programación de robots con ROS + IA, Power BI, Autocad, Cloud Computing, Fundamentos de Java + IA y IA aplicada a la gestión pública, entre otros.
Aunque los cursos no tienen costo, los participantes que deseen una certificación oficial deberán aprobar con nota mínima de 12 y abonar S/ 40. Quienes no alcancen la nota podrán acceder a una constancia de participación si cumplen con al menos el 75 % de asistencia.
PUEDES VER: Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"
¿Cómo inscribirse?
Las inscripciones están abiertas desde el martes 14 de octubre. Los interesados pueden comunicarse a los números 481-1070 / 481-1065 / 971-683-282, o visitar las páginas oficiales de Cursos Gratuitos UNI y CTIC UNI en Facebook.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.