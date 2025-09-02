En el corazón del Cusco, un grupo de escolares decidió romper barreras y desarrollar un proyecto espacial en Perú. Abel Antonio Quispe Since aún no cumple la mayoría de edad, pero a sus 16 años ya es fundador del Club de Astronomía del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco y lidera a un grupo de jóvenes que trabajan en la creación de un globo aerostático capaz de capturar imágenes y registrar datos desde la estratósfera, siendo el primero en su tipo elaborado por estudiantes de secundaria en el país.

Además de satisfacer la curiosidad de los alumnos, el proyecto aporta información valiosa para futuras investigaciones, pues captará datos como la humedad, presión atmosférica y otros valores presentes en alturas cortas, información que suele ser bastante escasa actualmente.

¿Quién es Abel Quispe Since?

Abel Quispe Since es un joven de 16 años, estudiante de cuarto de secundaria y actual alcalde escolar del histórico Colegio Nacional de Ciencias del Cusco. Aunque no tiene familiares relacionados a la astronomía, pues su padre es arquitecto y su hermana mayor estudia ingeniería civil, su pasión por el universo lo lleva desde niño, cuando observaba las estrellas con cierto asombro. Sin embargo, el paso del cometa verde en 2023 fue el detonante que le inspiró a adquirir su primer telescopio y a profundizar su estudio del cosmos.

Ese mismo año fundó el Club de Astronomía del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, donde nació la iniciativa de grabar imágenes de la Tierra de forma accesible frente a lo caro que resulta elaborar un satélite.

“Ahí surgió primero la idea, pero los globos no son lo suficientemente grandes, no pueden soportar tanto peso ni cosas por el estilo, así que llegamos a la conclusión de que se necesita un globo atmosférico, que es los suficientemente grande para elevar estas cargas. Cuando fundamos el club, recuerdo que el exalumno Fernando Figueroa nos dio una charla acerca de misiones espaciales. Fue un poco más de inspiración porque como es exalumno del colegio nos propusimos tratar de adecuar o hacer algo similar”, relató en conversación con La República.

Prototipo del globo aerostático. Foto: La República.

El primer globo aerostático de investigación espacial desarrollado por escolares

Fernando Figueroa Núñez, ingeniero mecatrónico de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), brindó asesoría al inicio del proyecto y orientó a los estudiantes de secundaria sobre las misiones espaciales.

“En base a ello también estamos haciendo el proyecto. Las veces que ha venido a Cusco también se lo mencionamos, nos dio su punto de vista y nos ayudó con la idea de incluir una antena para poder mantenernos en comunicación con las imágenes, cosa que no se pierde la carga útil (…). Lo veo un poco complicado (que vuelva a ver el proyecto) por la agenda recargada que tiene, pero creo que incluso regresó para el desfile de exalumnos del colegio, el 18 de agosto”, sostuvo.

El prototipo diseñado por los escolares incluye cámaras, sensores de humedad, presión atmosférica, temperatura y velocidad del viento, así como un sistema de comunicación que permite transmitir datos en tiempo real. Debido a que el dispositivo se elevará hasta la estratósfera, que se extiende desde los 10 hasta los 50 kilómetros de altura, uno de los mayores retos ha sido mantener la estabilidad de las imágenes y asegurar que la carga útil no se pierda durante el descenso.

“No vamos a tener la imagen estable, no en un solo punto fijo por más que usemos un estabilizador de los que podemos comprar. Por lo que hemos optado, para buscar alguna solución, ha sido un contrapeso que va en la parte de abajo y estabiliza mejor la imagen. Algo más ha sido cómo mantenernos en comunicación porque cabe la posibilidad de que cuando el proyecto esté bajando a la Tierra pueda romperse o algún elemento pueda dañarse y perdamos todo el proyecto, entonces hay que tratar de mantener los datos conectados a nosotros desde la Tierra. Para ello, también Fernando nos recomendó tratar de buscar una antena o medio de comunicación”, reveló.

¿Cuándo se lanzará el globo aerostático?

Según Abel Quispe, el lanzamiento del globo está previsto para fin de año, siempre que las condiciones climáticas sean favorables. “La fecha va a depender de la temporada o clima porque no podemos ejecutarlo durante una tormenta, por ejemplo. Ahora en Cusco, en agosto, es temporada de vientos y también tenemos una alarma meteorológica. Precisamente por ello es que nosotros estamos planteando hacerlo a mediados de noviembre”, indicó.

Asimismo, estimó que el dispositivo permanecerá en el aire entre dos y tres horas antes de descender con ayuda del paracaídas. “El globo va tener unas cuantas horas de vuelo, va a registrar unas cuantas imágenes, va tomar los datos que necesitamos y luego va a regresar, pero no va a regresar desinflándose, sino que en cierto punto va a explotar y luego va a regresar”, agregó.

Aunque el proyecto ya ha superado la etapa más complicada que es la del diseño del mismo y cuenta con un prototipo armado en 3D, aún se encuentra en fase de desarrollo y requiere de aliados estratégicos como empresas o instituciones que apoyen la iniciativa. Mientras tanto, Abel continúa trabajando en otros proyectos vinculados a la ciencia espacial. En colaboración con la Fundación Espacial Intinauta, liderada por el ingeniero mecánico de fluidos de la UNMSM Rivaldo Duran, prepara una investigación sobre mejoras para satélites de órbitas bajas que presentará el próximo 29 de septiembre en el 76 Congreso Internacional de Astronáutica en Sídney, Australia.