El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció que hoy lunes 13 de octubre se publicará la lista oficial de los jóvenes seleccionados para la Beca Tec.

Serán 300 ganadores de 17 a 39 años que podrán seguir una carrera técnica de alta demanda laboral, los cuales serán financiados por el Estado.

¿A quiénes beneficia la Beca Tec 2025?

Este beneficio se otorgará a jóvenes y adultos en tres niveles formativos distintos. Los cupos asignados a la selección son:

Estudio profesional técnico: 180 becas

Técnico: 90 becas

Auxiliar técnico: 30

La Beca Tec cubre todos los gastos académicos como la matrícula, pensiones, obtención del grado, título. Además, de los no académicos como la alimentación, movilidad, alojamiento, materiales de estudio y otros.

Lista oficial de seleccionados a la Beca Tec 2025

Pronabec anunció que los resultados oficiales de la Beca Tec 2025 serán publicados este lunes 13 de octubre en su página oficial. Conoce el resultado aquí: www.pronabec.gob.pe/beca-tec/

Asimismo, la lista de seleccionados se encontrará en estricto orden de mérito según el puntaje de evaluación obtenido durante el concurso. Las respuestas serán notificadas en la casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas y crédito Educativo (Sibec) a cada postulante.

¿Cómo aceptar la beca?

Los jóvenes y adultos que queden seleccionados para la beca deberán aceptar el beneficio del 13 al 20 de octubre, para formalizar su condición de becario por medio de una resolución.

Los pasos para confirmar tu beca es la siguiente:

Ingresar al Módulo de Aceptación de la Beca del Sibec que figurará en la página web www.pronabec.gob.pe/beca-tec/. Colocar la firma electrónica a dos documentos: el Formato de Aceptación de la Beca (Anexo N°7) y el Formato de Compromiso de Servicio al Perú (Anexo N° 8). Si el seleccionado es menor de edad, ambos documentos deben ser firmados electrónicamente por un representante adulto (madre, padre o apoderado). Si el representante no es el mismo registrado en las fases anteriores, se debe actualizar el Anexo Nº 2, escanearlo y cargarlo en el Módulo de Aceptación de la Beca. Están exceptuados de firmar el Formato de Compromiso de Servicio al Perú aquellos que hayan acreditado alguna discapacidad o que hayan sido víctimas de la violencia en el país entre los años 1980 a 2000. Estar atento a la página web del concurso porque a partir del 15 de octubre se publicará la lista de los nuevos becarios oficiales.

