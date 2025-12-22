HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de diciembre, según Jhan Sandoval

Este 22 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de HOY, lunes 22 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval.
Horóscopo de HOY, lunes 22 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR

Este lunes 22 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de diciembre, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, lunes 22 de diciembre?

Aries

Aunque algunas circunstancias te inviten a actuar de forma precipitada, lo correcto será que medites en cada paso que des. En el amor, luego de esa decepción llega una nueva oportunidad.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

Tauro

A pesar de lo interesante de esa sociedad que te están proponiendo, aún no es el tiempo para formalizar lazos debido a la falta de presupuesto. Espera estabilizarte, luego podrás emprender.

Géminis

Es necesario que regularices algunos documentos que están pendientes. Para este fin, contarás con el apoyo de una persona de confianza que sabe el manejo de estos temas. Todo se solucionará.

Cáncer

Estarías esperando mucho compromiso de parte de alguien que evidencia una actitud evasiva. Hay actos que son una respuesta y debes basarte en los hechos para que tomes decisiones.

Leo

Necesitas llegar a un acuerdo económico para realizar ese viaje o proyecto que tienes en mente. En lo sentimental, alguien que se había distanciado se acercará con la intención de reconquistarte.

Virgo

Tendrás que relacionarte con muchas personas, algunas serán nuevas para ti, lo que podría intimidarte. No pierdas espontaneidad, el grupo al que te integrarás será armonioso y productivo.

Libra

Tienes gestiones importantes sobre la marcha que no deberían interrumpirse por desacuerdos que tengas con el entorno. Llega a un conceso y no generes divisiones, solo así avanzarás.

Escorpio

Encuentras la manera más práctica e inteligente de hacer realidad ese proyecto que hace tiempo deseas concretar. Empiezan a abrirse frente a ti nuevas oportunidades para tu crecimiento.

Sagitario

El esfuerzo y la dedicación te permitirán materializar un objetivo por tanto tiempo deseado. Perseguirás metas mayores y tendrás la posibilidad de crear alianzas con personas importantes.

Capricornio

Un cambio inesperado en tus planes complicaría en horarios lo que tenías planificado. Esto supone lidiar con nuevos obstáculos, pero gracias a tu perseverancia todo lo resolverás.

Acuario

Hay un tema económico que necesitas resolver, pero no lograrías nada si solo piensas en el problema, sin darle cabida a la estrategia ni a las soluciones. Concéntrate y enfócate, luego todo cambiará.

Piscis

Las demoras que estás experimentando se deben a una serie de trabas que aún no se han evidenciado, pero que necesitas reconocer. Investiga. En lo familiar, luego de un pleito surge la reconciliación.

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 21 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 19 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 19 de diciembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025