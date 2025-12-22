HOYSuscripcion LR Focus

Guillermo Dávila reveló que tuvo un romance con Denisse Dibós a puertas de un divorcio: "Nos separamos porque yo tenía que volver a Venezuela"

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Guillermo Dávila sorprendió al confesar que mantuvo un romance con Denisse Dibós, a quien conoció por amigos en común.

Guillermo Dávila confiesa romance con Denisse Dibós Foto: Composición LR
Guillermo Dávila confiesa romance con Denisse Dibós Foto: Composición LR

Durante su primera participación en 'El valor de la verdad', Guillermo Dávila sorprendió al revelar detalles pocos conocidos de su vida personal y sentimental. Uno de los temas que más acaparó la atención fue la confesión de que mantuvo un romance con Denisse Dibós. Según el cantante venezolano, el vínculo sentimental con la productora teatral duró cerca de un año, aproximadamente a fines de los 90.

Ante el temible sillón rojo, el interprete de 'Cuando se acaba el amor' confesó que mantuvo una relación amorosa con la actriz peruana. Tras una prolongada pausa, 'El eterno galán' respondió: "En la vida de uno, uno no puede tener secreto de ningún tipo: sí". Además, detalló que el primer acercamiento entre ambos se dio cuando se encontraba a puertas de un divorcio. "Yo estaba en vísperas de un divorcio, y un productor nos presenta en un restaurante (…) Luego salimos a comer, tuvimos una cita y nos captó un paparazi".

Guillermo Dávila revela en 'El valor de la verdad' por qué calificó como un "accidente" el nacimiento de su hijo Vasco Madueño: 'Sentía una gran intriga'

Guillermo Dávila confiesa romance con Denisse Dibós

Guillermo Dávila relató a Beto Ortiz, conductor de 'El valor de la verdad', que conoció a Denisse Dibós en un restaurante, por amigos en común. En un primer momento, la conversación se tornó estrictamente cordial, pero abrió pasó para que el cantante venezolano se animara a invitarla a cenar. "Yo ni corto ni perezoso, que me venía sintiendo mal, solito", relató con una sonrisa.

Tras la velada, Dávila y Dibós se despidieron y partieron a sus respectivas viviendas. "Esto fue todo lo que pasó", reveló el actor, agregando que, aquella noche, solo le tomó la mano a la productora teatral. Este pequeño gesto fue el inicio de una relación que duró casi un año, según contó el interprete de 'Solo pienso en ti'.

Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco Madueño: 'No lo podía relacionar conmigo'

Guillermo Dávila brindó detalles de su relación con Denisse Dibós

Ante la curiosidad de Beto Ortiz, Guillermo Dávila prosiguió su relato y contó más detalles de su romance con Denisse Dibós, como que su vínculo sentimental duró cerca de un año, incluso los paparazzi llegaron a identificarlos juntos. 'El eterno galán' recordó que, en ese tiempo, Denisse Dibós se encontraba al frente de la productora Preludio, tiempo que aprovechó para apoyarla y disfrutar de musicales como 'Chorus Line'.

Consultado por qué terminó la relación, Dávila agregó: "Fue muy serio, pero tenía un límite por la sencilla razón de que yo tenía que volver a Venezuela". Asimismo, el cantante venezolano llenó de elogios a Denisse Dibós: "Ella es una tremenda mujer, una tremenda artista", concluyó, dejando en claro que guarda buenos recuerdos del romance que mantuvo con la actriz peruana.

