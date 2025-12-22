HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 Partidos políticos inscriben a sus candidatos contra reloj | #las10deldía

Sociedad

Joven padre muere y sus tres amigos quedan heridos en accidente de tránsito en Barranca: auto iba a 160 km/h

El conductor estaría presuntamente bajo los efectos del alcohol cuando sucedió el accidente. Todos los heridos fueron trasladados al hospital más cercano.

El grupo de jóvenes se encontraba jugando instantes previos al accidente y captaron lo sucedido en cámara
El grupo de jóvenes se encontraba jugando instantes previos al accidente y captaron lo sucedido en cámara | Composición LR | Difusión

Pedro Simeon Erazo, un joven padre de familia de 29 años, perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada del lunes 22 de diciembre, en el distrito de Puerto Supe, provincia de Barranca, al norte de Lima.

Según las primeras investigaciones, el vehículo en el que se desplazaban sufrió un despiste al tomar una curva en la antigua Panamericana Norte, lo que provocó que se volcara sobre una zona verde cercana a la plazuela de ingreso al distrito. Uno de los ocupantes grabó un video en el que se observa que el automóvil circulaba a 160 km/h instantes antes del siniestro.

TE RECOMENDAMOS

MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

lr.pe

Accidente quedó registrado en cámaras

En las imágenes se escucha a los ocupantes bromeando mientras el conductor, identificado como Jean Carlos Sifuentes Rivadeneyra (29), manejaba a gran velocidad y, presuntamente, en estado de ebriedad.

Pedro Simeon, quien viajaba en la tolva del vehículo, fue la única víctima mortal del accidente, de acuerdo con información proporcionada por sus familiares. La camioneta, de placa CCG-883, impactó contra la baranda de seguridad y los muros de concreto antes de volcarse.

PUEDES VER: Auto de carga pesada impacta contra vivienda en Ancón: chofer falleció tras el accidente

lr.pe

Jóvenes estuvieron en reunión antes del accidente

Medios locales informaron que, además del conductor, otras dos personas —Elisa Girio Figueroa (26) y Alessandro Velarde Alejo (27)— también resultaron heridas. Los tres fueron trasladados de emergencia al nosocomio de Barranca, donde permanecieron internados hasta la tarde del mismo lunes.

De acuerdo con fuentes policiales, en el vehículo viajaban siete personas. Horas antes del accidente, el grupo habría estado en una reunión social en un local. Los familiares de Pedro Simeon acudieron a la morgue de la provincia para exigir una investigación transparente sobre lo ocurrido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tragedia en Barranca: tres hermanas a bordo de una camioneta mueren tras choque contra auto en Panamericana Norte

Tragedia en Barranca: tres hermanas a bordo de una camioneta mueren tras choque contra auto en Panamericana Norte

LEER MÁS
Detienen a policía en presunto estado de ebriedad por robar celular a mototaxista en Barranca: "Me tiró al piso"

Detienen a policía en presunto estado de ebriedad por robar celular a mototaxista en Barranca: "Me tiró al piso"

LEER MÁS
Mototaxista es asesinado dentro de su unidad mientras transportaba pasajeros en Barranca

Mototaxista es asesinado dentro de su unidad mientras transportaba pasajeros en Barranca

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

LEER MÁS
Buscan a menor de 15 años que desapareció tras descuido de policías durante intervención en Chorrillos

Buscan a menor de 15 años que desapareció tras descuido de policías durante intervención en Chorrillos

LEER MÁS
Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Sociedad

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025