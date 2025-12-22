Joven padre muere y sus tres amigos quedan heridos en accidente de tránsito en Barranca: auto iba a 160 km/h
El conductor estaría presuntamente bajo los efectos del alcohol cuando sucedió el accidente. Todos los heridos fueron trasladados al hospital más cercano.
- Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria
- Estudiante de segundo de secundaria de colegio de Ate crea panetón de kañihua y hongos medicinales que ayuda a prevenir la anemia
Pedro Simeon Erazo, un joven padre de familia de 29 años, perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada del lunes 22 de diciembre, en el distrito de Puerto Supe, provincia de Barranca, al norte de Lima.
Según las primeras investigaciones, el vehículo en el que se desplazaban sufrió un despiste al tomar una curva en la antigua Panamericana Norte, lo que provocó que se volcara sobre una zona verde cercana a la plazuela de ingreso al distrito. Uno de los ocupantes grabó un video en el que se observa que el automóvil circulaba a 160 km/h instantes antes del siniestro.
TE RECOMENDAMOS
MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave
Accidente quedó registrado en cámaras
En las imágenes se escucha a los ocupantes bromeando mientras el conductor, identificado como Jean Carlos Sifuentes Rivadeneyra (29), manejaba a gran velocidad y, presuntamente, en estado de ebriedad.
Pedro Simeon, quien viajaba en la tolva del vehículo, fue la única víctima mortal del accidente, de acuerdo con información proporcionada por sus familiares. La camioneta, de placa CCG-883, impactó contra la baranda de seguridad y los muros de concreto antes de volcarse.
PUEDES VER: Auto de carga pesada impacta contra vivienda en Ancón: chofer falleció tras el accidente
Jóvenes estuvieron en reunión antes del accidente
Medios locales informaron que, además del conductor, otras dos personas —Elisa Girio Figueroa (26) y Alessandro Velarde Alejo (27)— también resultaron heridas. Los tres fueron trasladados de emergencia al nosocomio de Barranca, donde permanecieron internados hasta la tarde del mismo lunes.
De acuerdo con fuentes policiales, en el vehículo viajaban siete personas. Horas antes del accidente, el grupo habría estado en una reunión social en un local. Los familiares de Pedro Simeon acudieron a la morgue de la provincia para exigir una investigación transparente sobre lo ocurrido.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.