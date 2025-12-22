El grupo de jóvenes se encontraba jugando instantes previos al accidente y captaron lo sucedido en cámara | Composición LR | Difusión

Pedro Simeon Erazo, un joven padre de familia de 29 años, perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada del lunes 22 de diciembre, en el distrito de Puerto Supe, provincia de Barranca, al norte de Lima.

Según las primeras investigaciones, el vehículo en el que se desplazaban sufrió un despiste al tomar una curva en la antigua Panamericana Norte, lo que provocó que se volcara sobre una zona verde cercana a la plazuela de ingreso al distrito. Uno de los ocupantes grabó un video en el que se observa que el automóvil circulaba a 160 km/h instantes antes del siniestro.

Accidente quedó registrado en cámaras

En las imágenes se escucha a los ocupantes bromeando mientras el conductor, identificado como Jean Carlos Sifuentes Rivadeneyra (29), manejaba a gran velocidad y, presuntamente, en estado de ebriedad.

Pedro Simeon, quien viajaba en la tolva del vehículo, fue la única víctima mortal del accidente, de acuerdo con información proporcionada por sus familiares. La camioneta, de placa CCG-883, impactó contra la baranda de seguridad y los muros de concreto antes de volcarse.

Jóvenes estuvieron en reunión antes del accidente

Medios locales informaron que, además del conductor, otras dos personas —Elisa Girio Figueroa (26) y Alessandro Velarde Alejo (27)— también resultaron heridas. Los tres fueron trasladados de emergencia al nosocomio de Barranca, donde permanecieron internados hasta la tarde del mismo lunes.

De acuerdo con fuentes policiales, en el vehículo viajaban siete personas. Horas antes del accidente, el grupo habría estado en una reunión social en un local. Los familiares de Pedro Simeon acudieron a la morgue de la provincia para exigir una investigación transparente sobre lo ocurrido.

