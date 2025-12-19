Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

En una audiencia realizada este viernes 19 de diciembre en el Poder Judicial, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, se opuso firmemente al pedido de la defensa para archivar definitivamente el denominado caso Cócteles, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y otros procesados.

La audiencia fue dirigida por el juez Wilson Verástegui, quien evaluó los argumentos de ambas partes, pero dejó sin una decisión final el destino del caso, que ahora está a la espera de una resolución en los próximos días.

Cabe recordar que el caso Cócteles se refiere a una investigación iniciada hace casi una década que vincula a Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular con presuntos aportes ilícitos a sus campañas presidencial de los años 2011 y 2016.

En octubre pasado, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que dejó sin efecto la acusación fiscal y anuló todos los actos desde el inicio de las diligencias preliminares. "Declarar fundada la demanda interpuesta por doña Giulliana Loza Avalos en favor de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Declarar sin efecto todos los actos precedentes del proceso seguido desde el inicio de las investigaciones preliminares tramitados en la Carpeta Fiscal 55-2017", resolvió el TC, en ese entonces.

La defensa de Keiko Fujimori y su pedido de archivo

Durante la audiencia, que comenzó por la mañana en el décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en Lima, la defensa de Fujimori, encabezada por la abogada Giuliana Loza, solicitó al tribunal que se aplique de manera inmediata la sentencia del TC y que se archive el proceso de manera definitiva. Loza argumentó que la sentencia es firme y no ha sido objeto de apelación o aclaración por parte de la Fiscalía.

“Nosotros no pedimos un nuevo reexamen, el Tribunal Constitucional ha sido claro”, afirmó Loza durante sus intervenciones, en referencia a que la decisión del tribunal debe ser ejecutada.

Alegatos de la Fiscalía

Sin embargo, la postura de la Fiscalía fue radicalmente opuesta. José Domingo Pérez sostuvo que la sentencia del TC no implica el archivo automático del caso y cuestionó duramente la forma en que el fallo fue redactado. Pérez señaló que esa resolución contiene vicios graves y premisas falsas.

En ese sentido, Pérez instó al juez Verástegui a no convertirse en “mesa de partes” del Tribunal Constitucional. "La Fiscalía le solicita que usted no sea una mesa de partes del Tribunal Constitucional. Usted es un juez que ha ganado este lugar, es un juez independiente en su ejercicio jurisdiccional y para cumplir esta sentencia usted tiene el deber si es que estamos ante una resolución que cumple una garantía fundamental (...) que es la observancia del debido proceso; es decir, en su fallo usted debe decir si esta sentencia del TC es fundada en los hechos y derecho de este caso", explicó.

“Soy yo, el fiscal, quien debe tomar la decisión de si se archiva o no ese caso… Si su ámbito de acción es no trascender, devuélvanos el expediente”, agregó al plantear que, de darse cumplimiento al fallo del TC, el caso debería retornar al Ministerio Público para que sea allí donde se determine la continuidad o el archivo de la investigación.

El fiscal también calificó la sentencia del Tribunal Constitucional como “política y prevaricadora”, y cuestionó que la resolución contenga supuestos errores de hecho sobre los delitos imputados, como por ejemplo confundir modalidades del delito de lavado de activos.

Poder Judicial evaluará en los próximos días el destino del caso Cócteles

Luego de escuchar a la defensa de los imputados, a la Fiscalía y a la Procuraduría, el juez Wilson Verástegui anunció que emitirá su decisión sobre si archiva o no el Caso Cócteles en los próximos días. Antes de ello, solicitó al fiscal José Domingo Pérez que remita, hasta el próximo lunes, la acusación fáctica atribuida a cada uno de los procesados, incluida Keiko Fujimori.

Además de los planteamientos de Pérez y Loza, la audiencia también contó con la intervención de representantes de la Procuraduría Pública, quienes coincidieron con la Fiscalía en que la sentencia del TC no es claro sobre qué efectos tiene y podría terminar quitándole funciones a otras instancias si se aplica sin haberlo revisarlo bien.

Cabe mencionar que si el Poder Judicial decide aplicar el fallo del TC tal como está, el caso podría cerrarse o la Fiscalía tendría que presentar una nueva acusación ajustada a lo que ordenó el tribunal. En cambio, si el juez acoge el planteamiento de José Domingo Pérez, el proceso seguiría en una nueva etapa de investigación o con una acusación reformulada.