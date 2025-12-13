HOYSuscripcion LR Focus

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

La MML aseguró que gasto de mantenimiento de las autopistas demandará S/ 6 millones mensuales, tres veces menos que el monto declarado por Rutas de Lima.

MML anuncio cobro de peajes en la Panamericana Sur.
MML anuncio cobro de peajes en la Panamericana Sur.

Tras la salida de Rutas de Lima, el alcalde Renzo Reggiardo aseguró a la ciudadanía que el pase vehicular para la Panamericana Sur sería gratuito, al menos durante el verano. Sus declaraciones originaron satisfacción en los conductores, quienes se siente aliviados por la exoneración de peajes y la disminución del tráfico. Sin embargo, este escenario de calma tiene fecha de caducidad.

La teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales, afirmó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sí cobrará peajes en la carretera, vía que estuvo concesionada por la empresa Rutas de Lima. De acuerdo con la funcionaria, los usuarios pagarán una tarifa "más asequible"

PUEDES VER: Influenza A H3N2, la prueba que podría revelar cuán preparada está la vigilancia sanitaria en el Perú

lr.pe

¿Desde cuándo se cobrará peaje en la Panamericana?

La teniente alcaldesa indicó que el cobro que se realizará será mínimo y precisó que la fecha de implementación del tarifario se realizaría después de la temporada de verano, periodo en el que se registra mayor tránsito vehicular.

Asimismo, adelantó que Emape no estaría a cargo del cobro del peaje y que aún se encuentran evaluando que entidad asumirá el cargo. "No tengo la fecha, pero sí se está estudiando. No creo que antes de la temporada de verano", indicó a RPP.

PUEDES VER: ¿Dónde vacunarte contra la influenza en Lima y Callao? Estos son los locales y horarios publicados por el Minsa

lr.pe

MML deberá gestionar el control de autopista

Tras la suspensión del contrato, Rutas de Lima informó que no podía seguir operando por falta de liquidez y abandonó la vía. Desde el 4 de diciembre, la MML asumió el control de la Panamericana Sur. Ese mismo día, el alcalde Renzo Reggiardo anunció la suspensión inmediata del cobro de peajes, sin detallar cómo se garantizará el mantenimiento de la vía.

