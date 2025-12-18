HOYSuscripcion LR Focus

Estudiante de segundo de secundaria de colegio de Ate crea panetón de kañihua y hongos medicinales que ayuda a prevenir la anemia

Nills Pedro Osorio, de 14 años, ha creado un panetón innovador elaborado con productos naturales que compite hoy en el mercado peruano como opción saludable.

Con apenas 14 años, un estudiante de segundo de secundaria del distrito de Ate logró convertir lo aprendido en el aula en un emprendimiento real. Nills Pedro Osorio Romero, alumno del colegio PEIP 1209 Mariscal Toribio de Luzuriaga, creó su propio panetón elaborado con kañihua y hongos medicinales, una propuesta innovadora que compite en el mercado nacional como una opción saludable. 

“Cree mi panetón con ingredientes naturales como la harina de trigo y de salvado, mantequilla, frutos secos como arándanos, higos, castañas, y los dos ingredientes más importantes que son el hongo boletus y ganoderma, que ayudan a que nuestro cuerpo esté saludable”, sostuvo para La República.

El escolar desarrolló este producto como parte de su formación en la especialidad de Industrias Alimentarias, dentro del modelo de Secundaria con Formación Técnica que impulsa el Ministerio de Educación (Minedu). Según explicó para este medio, eligió los ingredientes por sus valores nutricionales que previenen enfermedades como la anemia, diabetes e incluso el cáncer.

“Los insumos le dan un toque más fresco, más natural, a diferencia de los panetones que venden en la esquina que tienen un montón de químicos e ingredientes dañinos. Mi panetón es mucho más saludable que los que se venden”, señaló.

Panetón se vende en distintas partes del Perú

Osorio detalló que lo más difícil fue la producción del panetón, debido a que su proceso es lento y se requieren de instrumentos especiales. “Para elaborar 72 panetones tuve que esperar por lo menos 8 horas. Lo hago en la panadería de mi tío”, indicó.

Además, el joven emprendedor reveló que vende el dulce, al que llamó Ganotón, a través de la página web Nutrivid4, desde donde compradores de distintas partes del país como Cajamarca, Piura y Lima ya le han solicitado encargos. "Hemos llevado por delivery a muchos lugares. En ese tema me ayuda mi papá, que lo lleva con su carro y ahí lo vende. Hay clientes que le piden por la web”, agregó.

Hasta la fecha, Osorio ha producido más de 100 panetones, los cuales se comercializan a través del negocio de su familia, dedicado a la venta de alimentos naturistas. Por otro lado, adelantó que piensa continuar el proyecto con los conocimientos que obtenga el próximo año en las clases de industria alimentaria, donde este año sus compañeros de curso elaboraron el producto en versiones tradicionales, de cacao, de maíz morado y saludable, según el Minedu.

