Sociedad

Afroperuanos podrán postular a Beca 18-2026 con modalidad exclusiva y puntaje adicional: conoce cómo

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) ofrece modalidad exclusiva para afroperuanos, sin límite de edad para postular, buscando mejorar el acceso a la educación.

Pronabec ofrece modalidad exclusiva para afroperuanos en Beca 18-2026
Pronabec ofrece modalidad exclusiva para afroperuanos en Beca 18-2026 | Foto: Pronabec

El acceso a la educación superior sigue siendo un reto para miles de jóvenes peruanos. Para la población afroperuana, el desafío es aún mayor: según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), solo 2 de cada 10 jóvenes afrodescendientes logran ingresar a una universidad o instituto, lo que refleja una preocupante brecha en el acceso a la educación.

Para atender esta problemática, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación ofrece una modalidad especial dirigida exclusivamente al pueblo afroperuano, con el objetivo de facilitar su ingreso a la educación superior. Una de las principales novedades es que la modalidad Pueblo Afroperuano (PA) no establece límite de edad para postular, lo que abre la puerta a más personas que deseen continuar su formación profesional.

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Joven peruano inició lavando autos y ahora forma parte de reconocida minera en Arequipa: "Los sueños se pueden hacer realidad"

lr.pe

El cronograma de Beca 18-2026 ya está disponible, y estudiantes de quinto de secundaria o egresados podrán participar en el proceso para competir por la oportunidad de estudiar con todos los gastos cubiertos por el Estado

Beca 18-2026: Afroperuanos tendrán puntaje adicional y modalidad exclusiva

Además de contar con una modalidad exclusiva, los afroperuanos pueden obtener puntaje adicional en las otras nueve modalidades de Beca 18, lo que incrementa sus oportunidades de acceder a educación superior. Este beneficio busca reducir las brechas socioculturales que enfrenta esta población, caracterizada por altas tasas de desempleo y bajos ingresos.

La acreditación de la afrodescendencia se realiza mediante una constancia firmada por el representante de una organización afroperuana registrada en el Ministerio de Cultura. El formato de este documento puede revisarse en el anexo 7 de la norma técnica del proceso aquí.

Desde 2021, más de 600 afroperuanos han accedido a carreras profesionales gracias a las becas de Pronabec, principalmente en las regiones de Ica, Piura y Lambayeque.

Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

lr.pe

Beca 18-2026 cubre los gastos académicos y no académicos para estudiar en universidades, institutos o escuelas superiores, públicas o privadas. La inscripción al Examen Nacional de Preselección (ENP) es virtual y gratuita y estará abierta hasta el domingo 5 de octubre a las 23:59 horas en la página web de Pronabec.

Requisitos para postular a la Beca 18-2026

  • Tener nacionalidad peruana. Se corrobora con los datos del DNI.
  • Tener menos de veintidós (22) años de edad a la fecha de publicación de las bases
  • Estar cursando el último grado de secundaria o haber egresado de la Educación Básica Regular (EBR) o Educación Básica Alternativa (EBA). También pueden postular los egresados de la Educación Básica Especial (EBE). Los estudios deben ser reconocidos por el Ministerio de Educación.
  • Pertenecer al tercio superior en los dos últimos grados concluidos del colegio de EBR, EBA o EBE
  • Encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Midis.

Beca 18-2026: fechas clave, modalidades y número de becas disponibles en todo el país

El cronograma oficial de Beca 18-2026 ya está disponible. La lista de postulantes aptos se publicará el 4 de noviembre de 2025, mientras que el Examen Nacional de Preselección (ENP) se realizará el 16 de noviembre de forma presencial y simultánea en todo el país. Posteriormente, el 22 de diciembre se darán a conocer los preseleccionados que avanzarán a la siguiente etapa de evaluación.

En total, el programa ofrece 20.000 becas integrales a nivel nacional, distribuidas en diez modalidades: Ordinaria, Vraem, Huallaga, Protección, Fuerzas Armadas, Comunidades Nativas Amazónicas (CNA), Pueblo Afroperuano (PA), Repared, Educación Intercultural Bilingüe (EIB) e Hijos de Docentes.

Para más información sobre requisitos, beneficios y modalidades, los postulantes pueden visitar la web oficial de Beca 18, escribir al canal de Facebook de Pronabec, comunicarse por WhatsApp al 914 121 106 o llamar a la línea gratuita 0800 000 18.

