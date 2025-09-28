Minedu lanza 8.000 becas para jóvenes que quieran terminar la universidad: requisitos, fechas y cómo obtener una plaza
El Ministerio de Educación, mediante Pronabec, pone a disposición 8.000 vacantes de la Beca Permanencia, dirigida a estudiantes de universidades públicas que se encuentran en condición de pobreza. Esta beca cubrirá los gastos relacionados con alimentación, transporte y materiales de estudio.
- Top 5 universidades públicas del Perú que encabezan el ranking Sunedu 2025
- Solo el 5 % de los peruanos domina el inglés, según un estudio del British Council
El Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), lanzó la convocatoria de la Beca Permanencia 2025, que ofrece 8.000 becas para estudiantes de universidades públicas que deseen continuar y culminar su carrera profesional.
Los beneficiarios recibirán una subvención económica mensual para cubrir alimentación, movilidad local, útiles de escritorio y acompañamiento socioemocional hasta el final de sus estudios. El objetivo es apoyar a jóvenes con buen rendimiento académico, pero con limitados recursos económicos.
TE RECOMENDAMOS
Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion
PUEDES VER: Beca 18 2026: inscripciones en octubre, fecha de examen nacional y cronograma completo, según Pronabec
Requisitos para postular a la Beca Permanencia 2025
De acuerdo a lo expuesto por Pronabec en la página web del Gobierno, los principales requisitos para participar del Concurso Beca Permanencia son los siguientes:
- Tener nacionalidad peruana.
- Acreditar condición de vulnerabilidad económica: encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema (vigente), según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS).
- Acreditar buen rendimiento académico: medio superior como mínimo en el último periodo académico concluido o acumulado hasta el último periodo académico concluido (año o semestre según corresponda).*
- Ser estudiante de una universidad pública, carrera y sede elegibles por el concurso, y cursar entre el segundo y último ciclo académico en el semestre 2025-II (régimen semestral) o entre el segundo y último año lectivo en el año académico 2025 (régimen anual).*
- Presentar declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación.
*Para acreditar estos requisitos, se deberá adjuntar obligatoriamente una constancia o certificado emitido por la autoridad competente de la institución de educación superior elegible, que indique los datos personales del postulante, su programa de estudios, el periodo académico cursado y el buen rendimiento académico.
PUEDES VER: Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades
Postulación y cronograma de Beca Permanencia 2025
La postulación es completamente virtual y gratuita, y se realizará a través del portal oficial: www.pronabec.gob.pe/beca-permanencia y no hay límite de edad para postular.
|Inscripción
|del 3 hasta el 22 de octubre de 2025
|Subsanación de la inscripción
|del 6 de octubre al 3 de noviembre de 2025
|Publicación de seleccionados
|18 de noviembre de 2024
|Aceptación de la Beca
|del 19 al 26 de noviembre de 2024
|Publicación de becarios
|A partir del 24 de noviembre de 2024
Puntos adicionales y prioridades
El concurso otorga puntos adicionales a quienes acrediten alguna de las condiciones priorizables, como:
- Acreditar condición de pobreza extrema, según Sisfoh
- Ser víctima de la violencia ocurrida en el país durante los años 1980 y 2000
- Acreditar discapacidad
- Ser bombero activo o hijo de bomberos
- Ser voluntario reconocido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- Ser licenciado del Servicio Militar Voluntario
- Ser parte de la población beneficiaria de la Ley que promueve la protección integral de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad
- Ser parte de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas
- Ser agente comunitario de salud
- Pertenecer a los distritos incorporados al ámbito del Huallaga o del Vraem
- Pertenecer a comunidades nativas amazónicas, campesinas o pueblo afroperuano
- Haber crecido en desprotección familiar
Estas condiciones buscan garantizar una asignación equitativa y apoyar a quienes enfrentan mayores barreras estructurales para continuar su educación.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.