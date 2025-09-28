Gobierno ofrece 8.000 becas para jóvenes que necesiten terminar sus estudios universitarios | Agencia Andina

El Ministerio de Educación (Minedu), a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), lanzó la convocatoria de la Beca Permanencia 2025, que ofrece 8.000 becas para estudiantes de universidades públicas que deseen continuar y culminar su carrera profesional.

Los beneficiarios recibirán una subvención económica mensual para cubrir alimentación, movilidad local, útiles de escritorio y acompañamiento socioemocional hasta el final de sus estudios. El objetivo es apoyar a jóvenes con buen rendimiento académico, pero con limitados recursos económicos.

Requisitos para postular a la Beca Permanencia 2025

De acuerdo a lo expuesto por Pronabec en la página web del Gobierno, los principales requisitos para participar del Concurso Beca Permanencia son los siguientes:

Tener nacionalidad peruana.

Acreditar condición de vulnerabilidad económica: encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema (vigente), según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS).

Acreditar buen rendimiento académico: medio superior como mínimo en el último periodo académico concluido o acumulado hasta el último periodo académico concluido (año o semestre según corresponda).*

Ser estudiante de una universidad pública, carrera y sede elegibles por el concurso, y cursar entre el segundo y último ciclo académico en el semestre 2025-II (régimen semestral) o entre el segundo y último año lectivo en el año académico 2025 (régimen anual).*

Presentar declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación.

*Para acreditar estos requisitos, se deberá adjuntar obligatoriamente una constancia o certificado emitido por la autoridad competente de la institución de educación superior elegible, que indique los datos personales del postulante, su programa de estudios, el periodo académico cursado y el buen rendimiento académico.

Postulación y cronograma de Beca Permanencia 2025

La postulación es completamente virtual y gratuita, y se realizará a través del portal oficial: www.pronabec.gob.pe/beca-permanencia y no hay límite de edad para postular.

Inscripción del 3 hasta el 22 de octubre de 2025 Subsanación de la inscripción del 6 de octubre al 3 de noviembre de 2025 Publicación de seleccionados 18 de noviembre de 2024 Aceptación de la Beca del 19 al 26 de noviembre de 2024 Publicación de becarios A partir del 24 de noviembre de 2024

Puntos adicionales y prioridades

El concurso otorga puntos adicionales a quienes acrediten alguna de las condiciones priorizables, como:

Acreditar condición de pobreza extrema, según Sisfoh

Ser víctima de la violencia ocurrida en el país durante los años 1980 y 2000

Acreditar discapacidad

Ser bombero activo o hijo de bomberos

Ser voluntario reconocido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ser licenciado del Servicio Militar Voluntario

Ser parte de la población beneficiaria de la Ley que promueve la protección integral de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad

Ser parte de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas

Ser agente comunitario de salud

Pertenecer a los distritos incorporados al ámbito del Huallaga o del Vraem

Pertenecer a comunidades nativas amazónicas, campesinas o pueblo afroperuano

Haber crecido en desprotección familiar

Estas condiciones buscan garantizar una asignación equitativa y apoyar a quienes enfrentan mayores barreras estructurales para continuar su educación.

