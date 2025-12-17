La decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Lourdes Giusti, cuestionó el proyecto de viaductos que impulsa la Municipalidad de Lima en la avenida Javier Prado y advirtió que lejos de aliviar la congestión vehicular, podría generar más tráfico y agravar la contaminación respiratoria en una de las zonas más transitadas de la capital. Según explicó para La República, esta obra no está alineada con el Plan de Desarrollo Metropolitano de Desarrollo de Lima 2040 (Plan Met 2040) ni con el plan de movilidad urbana elaborado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Asimismo, señaló que este tipo de infraestructuras incentivan el uso del automóvil, como ha ocurrido en otras partes de la capital. "El viaducto del óvalo monitor frente a la Universidad de Lima. El segundo día colapsó porque todo el mundo quiere usarlo, el tráfico es terrible", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS ¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

“Ya está demostrado la paradoja de Braess, en los años 70, es un matemático que hizo muchas mediciones y se ha comprobado científicamente que cuando se hacen este tipo de viaductos genera una expectativa tan alta que todo el mundo quiere usar el viaducto y al final genera mayor tráfico y mayor número de vehículos que los que normalmente usaban esas vías”, agregó.

Según el plan municipal, el proyecto se dividirá en dos partes. Mientras en un inicio se desarrollará la obra desde el cruce de la avenida Javier Prado con Faustino Sánchez Carrión hasta el Hospital Militar, en una extensión mayor a 1,4 kilómetros, posteriormente se ejecutará un segundo viaducto en la intersección de Javier Prado con Arenales hasta la avenida Las Begonias, atravesando importantes vías como la Arequipa, Petit Thouars y Parodi, con el objetivo de facilitar el acceso hacia la vía Expresa Luis Bedoya Reyes.

Decana del Colegio de Arquitectos advierte riesgos de contaminación

Por otro lado, Giusti alertó sobre el impacto ambiental y sanitario que tendría el proyecto, debido al incremento de ruido y polución por las obras en un inicio, así como por el mayor flujo vehicular tras culminarse estas.

“Se crean micropartículas y también la polución. Bajo diferentes aspectos, es una solución muy costosa, no va a solucionar el problema de fondo y no está integrado con los planes de movilización ni desarrollo urbano que los mismos expertos de las instituciones creadas para este fin han realizado”, mencionó.

La especialista refirió que estudios señalan que tres carriles, como los de la avenida Javier Prado, permiten un tráfico para 50.000 a 70.000 vehículos, y actualmente solo circulan 40.000. En ese sentido, consideró que el problema de que exista congestión en la vía se debe a la mala gestión.

Esta semana, en conferencia de prensa, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió tranquilidad a los vecinos y señaló que la obra permitirá tener un tránsito eficiente. Además, afirmó que cuenta con todos los permisos de los entes encargados para su ejecución. Sin embargo, Giusti cuestionó que el proyecto nació a través del Decreto de Urgencia 010 en 2024 para los Panamericanos, que permitía en ese entonces el desarrollo de obras sin la opinión favorable de la ATU ni de las autorizaciones requeridas.

Semáforos inteligentes, la solución integral

No centrándose únicamente en el problema, la Decana del Colegio de Arquitectos del Perú indicó que lo que necesita Lima para aliviar la congestión vehicular es un sistema integrado de semáforos inteligentes, totalmente diseñado por expertos viales y que hagan “olas verdes” –fenómeno en el que intencionalmente una serie de semáforos se coordinan para permitir el flujo continuo del tráfico sobre varias intersecciones en una misma dirección–.

“Es un problema no solo de las pistas, sino sobre todo cómo se gestiona ese tráfico; sin semáforos inteligentes, sin un orden en los paraderos, sin tener una línea de transporte masiva; por ejemplo, allí está la línea del corredor rojo y debe crearse un carril exclusivo para ellos”, explicó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.