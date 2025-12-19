Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Gobierno de José Jerí anuncia extensión del estado de emergencia en Lima y Callao. Foto: LR

Gobierno de José Jerí anuncia extensión del estado de emergencia en Lima y Callao. Foto: LR

Pese a que el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) ha registrado 113 homicidios en Lima y Callao en 55 días, el Gobierno de José Jerí evalúa ampliar el estado de emergencia en estos distritos. Ante esta situación, especialistas señalan que la medida es repetitiva y no ha demostrado ser efectiva para combatir la criminalidad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De acuerdo el analista de datos Juan Carbajal, a nivel nacional los homicidios ascendieron a 375 en los 68 días del gobierno de José Jerí. De ese total, 277 casos (73,9 %) fueron ocasionados por proyectiles de arma de fuego.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

"Dentro de los registros oficiales del Sinadef durante el estado de emergencia se identifican 27 muertes violentas ocasionadas por proyectil de arma de fuego que, sin embargo, figuran como ignoradas o sin registro, es decir, sin una clasificación del tipo de muerte. De estos casos, 25 corresponden a Lima y 2 al Callao", indicó Carbajal.

Los distritos más afectados son San Martín de Porres, con 16 homicidios, Ate, con 11 casos, y San Juan de Miraflores, con 8. Asimismo, Puente Piedra y Bellavista registran 7 cada uno.

"En promedio, Lima y Callao registran dos homicidios diarios, una cifra similar a la observada antes de la declaratoria del estado de emergencia. Incluso, existen muertes, en aumento, que figuran como ignoradas o sin registro pese a haber sido ocasionadas por proyectil de arma de fuego. De sincerarse estos datos, el número real de homicidios sería considerablemente mayor".

Evalúan ampliar estado de emergencia

Aun así, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó que se ampliará el estado de emergencia en Lima y Callao. Asimismo, aseguró que las cifras de homicidios disminuyeron de noviembre a diciembre en estos distritos, con tasas de 33 y 10 casos. Datos que difieren de los reportes del Sinadef.

"Creo que lo dijimos a nivel del gobierno, el mismo señor presidente lo dijo: hemos dado un paso adelante, hemos dado otro segundo paso y vamos a dar ese tercer paso, porque es la herramienta que está utilizando la policía para poder intervenir. Muchas veces vemos la presencia policial, pero sí estamos atacando en todos los conos", señaló durante una conferencia de prensa en la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional.

Cuestionan estado de emergencia

No es la primera vez que se recurre a esta figura. En los últimos años, diversos gobiernos, incluido el de Dina Boluarte, han aplicado estados de emergencia en distintas regiones del país sin lograr resultados, por el contrario, las extorsiones y asesinatos aumentaron.

Sobre el tema el exministro del Interior, Rubén Vargas, cuestionó la estrategia del Gobierno contra la criminalidad por recurrir a medidas que, según él, han fracasado en el pasado, como el estado de emergencia. Sostuvo que esta decisión no da los resultados esperados, ya que solo moviliza a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, sin una planificación clara ni objetivos definidos para enfrentar la inseguridad ciudadana.

PUEDES VER: Aprueban nuevo informe final que recomienda segunda inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años

“El estado de emergencia se aplicó durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Castillo, y fracasó. Ha demostrado ser una medida aislada que no ha tenido éxito”.

Al respecto, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, explicó que esta medida no es una herramienta efectiva para combatir la inseguridad ciudadana.

Valdés señaló que muchas de las problemáticas actuales de seguridad, como la extorsión y el secuestro extorsivo, no requieren de un estado de emergencia para ser enfrentadas, sino de una estrategia basada en inteligencia y trabajo criminal especializado.

“El secuestro extorsivo tampoco se combate con un estado de emergencia. Lo que se necesita es mayor capacidad de investigación criminal y tener muy bien mapeadas a las organizaciones que están incursionando en este tipo de negocio ilícito”.

Asimismo, afirmó que la extorsión mediante el cobro de cupos tampoco se ve afectada por esta medida, ya que las amenazas y cobros se realizan principalmente a través de medios digitales.

“Los cobros por cupos, las amenazas, corren básicamente por redes sociales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram. Un estado de emergencia no va a hacer ninguna diferencia frente a eso”.