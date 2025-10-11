HOYSuscripcion LR Focus

Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Sociedad

Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes oficiales del examen de admisión Área A del 11 de octubre

Los resultados del examen de admisión 2026-I se publicarán el 11 de octubre en la página de la Oficina Central de Admisión. Consulta los puntajes oficiales a través de la plataforma oficial.

Conoce los resultados del Examen de Admisión San Marcos de este sábado 11 de octubre. Foto: Composición LR
Conoce los resultados del Examen de Admisión San Marcos de este sábado 11 de octubre. Foto: Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos lleva a cabo su tercera jornada de examen de admisión este sábado 11 de octubre, en donde miles de estudiantes postularán para alcanzar una de las 2.771 vacantes disponibles para un total de 78 carreras profesionales que ofrece la Decana de América. En esta ocasión, la casa de estudios recibirá a los aspirantes del área de Ciencias de la Salud, a excepción de Medicina Humana.

Esta jornada forma parte de las cuatro fechas que San Marcos ha programado para llevar a cabo sus exámenes de admisión por área. Por ello, la UNMSM informó que la siguiente evaluación será el domingo 12 de octubre, en donde solo postularán estudiantes de la carrera de Medicina Humana.

Alumnas de San Marcos denuncian dilación en procesos de acoso y violencia sexual: tienen que convivir con los denunciados

Resultados del examen de admisión San Marcos 2026-I

Los resultados del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se publicarán a partir del 11 de octubre en el sitio en de la Oficina Central de Admisión (OCA). Sin embargo, se advierte que la elevada afluencia de usuarios podría ocasionar que la plataforma se sature o esté momentáneamente inoperativa. A continuación, se podrá consultar por los puntajes oficiales.

  • Los postulantes pueden revisar sus puntajes en la lista publicada, que incluye a los aspirantes del Área A: Ciencias de la Salud, a excepción de Medicina Humana. Ingresa AQUÍ para ver los resultados.

Cabe precisar que las modalidades de ingreso para el examen de admisión 2026 abarcan a estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA), primeros puestos de secundaria, traslados internos y externos a nivel nacional, deportistas destacados, víctimas del terrorismo, personas con discapacidad, comunidades nativas, entre otros.

Dos promociones completas de colegio en Carabayllo ingresan a San Marcos: primer puesto superó los 1.400 puntos en examen de admisión

Todo lo que tienes que conocer para esta tercera jornada del examen de admisión San Marcos 2026-I

A través de su página oficial, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos precisó que son 2.771 la totalidad de vacantes para esta edición. Además, el examen consta de 100 preguntas y tiene una duración de 3 horas. En tanto, el ingreso se establecerá por orden de mérito en función a los resultados de las pruebas.

Además, el acceso al campus estará permitido desde las 6:00 a. m. hasta las 8:30 a. m., según establece el reglamento publicado por la Decana de América. Desafortunadamente, quienes se presenten fuera de la hora indicada perderán la oportunidad de rendir su examen, así como también el derecho al reembolso por el pago de inscripción.

Cronograma del siguiente examen de admisión

La Dirección General de Admisión (OCA) expuso el siguiente cronograma para los exámenes de admisión de la UNMSM, luego de la suspensión de la prueba que se llevó a cabo por la toma de la sede de la institución. Por ello, la última prueba se realizará en la siguiente fecha:

  • Domingo 12 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), Especialidad Medicina Humana

