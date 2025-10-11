HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Incendio en Pamplona Alta EN VIVO, hoy: más de 50 casas afectadas y 20 unidades de bomberos atienden emergencia en SJM

Al menos 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos están trabajando para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras casas del sector B en Pamplona Alta, SJM.

Incendio en SJM. Foto: difusión
Incendio en SJM. Foto: difusión | difusión

En vivo desde Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Un feroz incendio consume varias viviendas en la zona alta del distrito, generando pánico entre los vecinos que han salido a las calles para ponerse a salvo. Al menos 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras casas construidas mayormente de material rústico. Las columnas de humo son visibles desde varios puntos de Lima Sur.

Voraz incendio en Pamplona Alta EN VIVO: siniestro moviliza más de 15 unidades de bomberos en SJM

19:45
11/10/2025

Minedu desplaza equipo técnico tras incendio en Pamplona Alta

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, ante el incendio registrado en la avenida El Centenario, en Pamplona Alta, dispuso el envío inmediato de un equipo técnico de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) para brindar apoyo a la UGEL 01 y verificar la situación de las instituciones educativas cercanas. Hasta el momento no se reportan daños en colegios ni afectación a estudiantes o docentes. El Minedu mantiene comunicación con autoridades locales y el Cuerpo de Bomberos para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

19:41
11/10/2025

EsSalud activa alerta en Lima y Callao por incendio en Pamplona Alta

Los hospitales de EsSalud de las tres redes prestacionales de Lima y Callao se mantienen en estado de alerta ante la posible llegada de heridos por el incendio de código 3 que se registra en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Pastor, en Pamplona Alta. Asimismo, se ha dispuesto el envío de ambulancias para brindar apoyo inmediato a las labores de rescate y traslado de los afectados.

19:38
11/10/2025

¿Cuántas unidades bomberos luchan por controlar el incendio?

Al momento se han reportado un total de 20 unidades de bomberos en la zona. Debido a la escasez de agua en la zona se han necesitado de camiones cisterna. 

19:34
11/10/2025

Reportan personas atrapadas en incendio

"Aparentemente, hay personas atrapadas", dice Leonidas Talenta, del Cuerpo General de Bomberos, a Canal N. Esto luego de que 20 unidades de bomberos llegaran al lugar para poder apagar el fuego. Por el momento, no se reportan fallecidos, pero las pérdidas materiales son enormes. 

19:28
11/10/2025

José Jerí se pronuncia sobre incendio en Pamplona Alta

Mandatario, José Jerí, expresó su solidaridad con las familias afectadas por el incendio en Pamplona Alta y aseguró que el Gobierno coordina acciones inmediatas con el Ministerio del Interior y el Cuerpo de Bomberos para brindar apoyo y atender a los damnificados. “No dejaremos solos a los vecinos de San Juan de Miraflores. Todo el Estado está movilizado para controlar la emergencia y asistir a quienes lo han perdido todo”, afirmó.

18:49
11/10/2025

Incendio código 2 consume viviendas en SJM

Según informaron las autoridades, el incendio se extiende por unos 200 metros cuadrados en una zona en pendiente de Pamplona Alta. Indicaron que las viviendas, en su mayoría de un solo piso y construidas con materiales prefabricados, han quedado completamente destruidas. Además, advirtieron que existe un alto riesgo de que el fuego se propague, debido a la naturaleza inflamable de las estructuras que ocupan toda la manzana.

Los Bomberos y la Policía Nacional han cercado la zona para facilitar el trabajo de las unidades de emergencia, mientras los vecinos intentan rescatar sus pertenencias en medio del caos. Hasta el momento, no se reportan víctimas, pero sí daños materiales considerables. Las autoridades piden a la población mantenerse alejada del lugar y permitir el libre acceso de los vehículos de emergencia. Se espera la llegada de cisternas adicionales para reforzar las labores de control del siniestro.

