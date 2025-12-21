HOYSuscripcion LR Focus

Joven manejaba su moto eléctrica en la Panamericana Norte y muere arrollado por tráiler

El accidente, que ocurrió cerca de un local de Senati, provocó congestión vehicular desde San Martín de Porres hasta el Cercado de Lima, lo que llevó a la Policía Nacional a desplegar grúas para retirar la moto eléctrica.

Un joven de 20 años falleció tras ser arrollado por un tráiler en la Panamericana Norte.
Un joven de 20 años falleció tras ser arrollado por un tráiler en la Panamericana Norte.

Un joven de 20 años, identificado como Moisés Jesús Trujillo Córdoba, falleció de manera instantánea en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de San Martín de Porres (SMP), tras ser arrollado por un tráiler mientras conducía una motocicleta eléctrica.

El accidente ocurrió cerca de un local de Senati y generó una fuerte congestión vehicular que se extendió desde San Martín de Porres hasta el Cercado de Lima. La Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso el uso de grúas para retirar la motocicleta y restablecer el tránsito en la zona.

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría intentado adelantar al vehículo, que transportaba un contenedor. En circunstancias que aún son materia de investigación, el joven terminó bajo las llantas del tráiler, según informó la PNP. El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:00 p. m., y familiares del fallecido llegaron hasta el lugar de los hechos.

PUEDES VER: Trágico accidente en la Panamericana Norte: choque entre buses interprovinciales deja 28 heridos en Áncash

lr.pe

Autoridades iniciaron investigaciones por muerte de joven

El fiscal a cargo informó a los medios de comunicación que el chofer se encuentra en calidad de detenido mientras se realizan las verificaciones correspondientes. Asimismo, precisó que, hasta el momento, la documentación del vehículo pesado se encuentra conforme a ley y que, conforme avance la investigación, se convocará a las personas que pudieran tener responsabilidad en el accidente.

Asimismo, indicó que las circunstancias exactas del impacto aún están en proceso de esclarecimiento, aunque por la posición en la que fue hallado el cuerpo se presume que la motocicleta habría intentado adelantar al tráiler.

