Sociedad

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

El Senamhi anunció el inicio del verano en Perú desde el 21 de diciembre, con temperaturas normales que oscilarán entre los 19,2 °C y 29,2 °C en diferentes distritos de Lima.

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano
Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano | Foto: Difusión.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que, tras el inicio del verano desde este 21 de diciembre a las 10:00 horas, aumentarán la temperatura en sus niveles normales como cada año.

En la costa, predominarán temperaturas dentro de lo normal para la estación. En Lima metropolitana los valores oscilarán entre 20,4 °C y 27,5 °C en los distritos cercanos al litoral; mientras que, en el oeste, en áreas como Ate, La Molina y Santa Anita, se reportarán entre 19,2 °C y 29,2 °C. A pesar de ello, el organismo no descartó noches frescas al inicio del verano, así como incrementos hasta los 30 °C, especialmente entre febrero y marzo.

Niveles altos y extremamente altos de radiación en todo el Perú

El organismo advirtió que durante esta temporada los niveles de radiación ultravioleta (UV) se presentarán entre altos y extremadamente altos en todo el territorio nacional. En conversación con La República, la ingeniera Patricia Rivera, especialista del Senamhi, detalló que algunas regiones se verán más afectadas.

“En general, todo el Perú, pero los que son mucho más sensibles son los departamentos de la sierra porque al estar a un nivel mucho más alto, la radiación llega mucho más directo. Los departamentos más altos, como Pasco, Puno, tienen un registro extremadamente alto”, refirió.

Rivera explicó que cada verano se registran estos altos niveles debido a la ubicación geográfica en la que se encuentra el país y, principalmente, por la altitud. “Las nubes, que son una cobertura a que ingrese mucha radiación, en los meses de primavera y verano se despejan y no tenemos esta protección; sobre todo en la costa, incrementa la radiación que nosotros recibimos”, indicó.

Recomendaciones frente a la alta radiación solar

La especialista del Senamhi recomendó siempre usar bloqueador solar. Aunque sostuvo que se debería usar durante todo el año, enfatizó que es mucho más importante aplicarlo con mayor regularidad durante los meses de verano para evitar una radiación directa.

Además, aconsejó mantenerse hidratados, usar prendas de manga larga, sombreros y salir a la calle con lentes de sol para evitar daño ocular y no exponerse a los rayos durante las horas de mediodía a dos de la tarde, que es donde la incidencia es mucho más alta.

La entidad también recordó que la radiación ultravioleta no siempre se asocia a una sensación de calor extremo, por lo que el riesgo puede pasar desapercibido si no se toman las precauciones necesarias.

