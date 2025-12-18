HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Sigue EN VIVO el acercamiento del cometa interestelar 3I/ATLAS a la Tierra. Hora exacta, trayectoria, visibilidad y actualizaciones minuto a minuto.

Ese máximo acercamiento se produce alrededor de las 01:00 a. m. (hora de Perú, UTC-5). Foto: IA/referencial.
Ese máximo acercamiento se produce alrededor de las 01:00 a. m. (hora de Perú, UTC-5). Foto: IA/referencial.

El cometa interestelar 3I/ATLAS se aproxima este [fecha actual] a su punto de mayor cercanía con la Tierra y astrónomos de todo el mundo siguen el evento EN VIVO. En esta cobertura especial de La República, te contamos minuto a minuto a qué hora se podrá ver, cómo seguir su trayectoria y qué se espera observar durante su paso más cercano a nuestro planeta.

3I/ATLAS EN VIVO: trayectoria, visibilidad y más

18:00
18/12/2025

¿A qué hora será la aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra?

La NASA confirmó que el cometa 3I/ATLAS podrá ser vista desde nuestro planeta si se cumplen una serie de condiciones (que haya cielos despejados y baja contaminación lumínica). Además, según dicha agencial espacial, la franja horaria para apreciar el paso de este objeto interestelar será entre las 4:00 a 6:00 (GMT u Hora Media de Greenwich), siendo las 6:00 su punto de mayor aproximación.

- El punto de mayor aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra desde Perú, Colombia y Ecuador iniciará a la 1:00 a.m. (hora local).

PUEDES VER: La llegada del 3I/ATLAS: el cometa interestelar se ha vuelto verde y más brillante mientras se acerca a la Tierra

lr.pe

¿A qué hora pasa el cometa 3I/ATLAS hoy?

El cometa interestelar 3I/ATLAS no tiene un “paso visible” puntual hoy como ocurre con un eclipse o un tránsito. El evento astronómico relevante es su máximo acercamiento a la Tierra, que ocurre en la madrugada del viernes 19 de diciembre de 2025, no durante la noche previa.

Ese máximo acercamiento se produce alrededor de las 01:00 a. m. (hora de Perú, UTC-5), equivalente a 06:00 UTC. Se trata de un dato orbital preciso usado por observatorios y agencias astronómicas. Aun así, el cometa no es visible a simple vista y solo puede intentarse su observación con telescopios, ya que permanece a una gran distancia de la Tierra.

¿Desde dónde se puede ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO?

El cometa interestelar 3I/ATLAS puede verse “EN VIVO” únicamente a través de transmisiones astronómicas en línea, ya que no es observable a simple vista desde ningún país y su brillo es demasiado débil incluso para binoculares comunes. La observación directa solo es posible con telescopios profesionales o de gran apertura, bajo cielos muy oscuros.

Las principales transmisiones en vivo verificadas son realizadas por el Virtual Telescope Project (Italia), que suele emitir imágenes en tiempo real durante el máximo acercamiento de objetos relevantes, y por observatorios asociados a NASA y proyectos científicos, a través de YouTube y sitios oficiales de divulgación astronómica. Estas emisiones muestran el cometa captado por telescopios robóticos y son, en la práctica, la única forma de “verlo en vivo” para el público general.

¿Se puede ver el cometa 3I/ATLAS a simple vista?

Según datos astronómicos verificados, su brillo es muy bajo y, aun en su máximo acercamiento a la Tierra, permanece a una distancia enorme (cientos de millones de kilómetros). Por ello, solo se podrá detectar con telescopios de gran potencia, preferentemente en observatorios o mediante transmisiones astronómicas en vivo realizadas con equipos profesionales. Para el público general, no es visible sin instrumentos especializados.

Notas relacionadas
Faltan pocos días para la llegada del 3I/ATLAS: el cometa interestelar se ha vuelto verde y más brillante mientras se acerca a la Tierra

Faltan pocos días para la llegada del 3I/ATLAS: el cometa interestelar se ha vuelto verde y más brillante mientras se acerca a la Tierra

LEER MÁS
Cuenta regresiva para el cometa 3I/ATLAS: esto es lo que se sabe del visitante interestelar que se acerca a la Tierra

Cuenta regresiva para el cometa 3I/ATLAS: esto es lo que se sabe del visitante interestelar que se acerca a la Tierra

LEER MÁS
Los astrónomos se sorprenden: detectan en la superficie del cometa 3I/ATLAS unas erupciones ‘volcánicas’ pero de hielo

Los astrónomos se sorprenden: detectan en la superficie del cometa 3I/ATLAS unas erupciones ‘volcánicas’ pero de hielo

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las observaciones por satélite revelan que la península Ibérica ya no se mueve como se pensaba

Las observaciones por satélite revelan que la península Ibérica ya no se mueve como se pensaba

LEER MÁS
Calendario lunar de diciembre: cuándo se verá la última luna llena de 2025 y cuáles serán las fases lunares

Calendario lunar de diciembre: cuándo se verá la última luna llena de 2025 y cuáles serán las fases lunares

LEER MÁS
China ha descubierto el mayor yacimiento de oro en 76 años: 1.440 toneladas valoradas en 166.000 millones de euros

China ha descubierto el mayor yacimiento de oro en 76 años: 1.440 toneladas valoradas en 166.000 millones de euros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Ciencia

Faltan pocos días para la llegada del 3I/ATLAS: el cometa interestelar se ha vuelto verde y más brillante mientras se acerca a la Tierra

La lluvia de meteoros Gemínidas iluminará Estados Unidos: cuándo y cómo observarla hasta el 20 de diciembre

El monstruo de 3.000 toneladas que utiliza 625 litros de diésel para recorrer solo 1 km: un camión que mueve cohetes a 5 km por hora

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025