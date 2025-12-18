Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

El cometa interestelar 3I/ATLAS se aproxima este [fecha actual] a su punto de mayor cercanía con la Tierra y astrónomos de todo el mundo siguen el evento EN VIVO. En esta cobertura especial de La República, te contamos minuto a minuto a qué hora se podrá ver, cómo seguir su trayectoria y qué se espera observar durante su paso más cercano a nuestro planeta.

3I/ATLAS EN VIVO: trayectoria, visibilidad y más 18:00 ¿A qué hora será la aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra? La NASA confirmó que el cometa 3I/ATLAS podrá ser vista desde nuestro planeta si se cumplen una serie de condiciones (que haya cielos despejados y baja contaminación lumínica). Además, según dicha agencial espacial, la franja horaria para apreciar el paso de este objeto interestelar será entre las 4:00 a 6:00 (GMT u Hora Media de Greenwich), siendo las 6:00 su punto de mayor aproximación. - El punto de mayor aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra desde Perú, Colombia y Ecuador iniciará a la 1:00 a.m. (hora local).

¿A qué hora pasa el cometa 3I/ATLAS hoy?

El cometa interestelar 3I/ATLAS no tiene un “paso visible” puntual hoy como ocurre con un eclipse o un tránsito. El evento astronómico relevante es su máximo acercamiento a la Tierra, que ocurre en la madrugada del viernes 19 de diciembre de 2025, no durante la noche previa.

Ese máximo acercamiento se produce alrededor de las 01:00 a. m. (hora de Perú, UTC-5), equivalente a 06:00 UTC. Se trata de un dato orbital preciso usado por observatorios y agencias astronómicas. Aun así, el cometa no es visible a simple vista y solo puede intentarse su observación con telescopios, ya que permanece a una gran distancia de la Tierra.

¿Desde dónde se puede ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO?

El cometa interestelar 3I/ATLAS puede verse “EN VIVO” únicamente a través de transmisiones astronómicas en línea, ya que no es observable a simple vista desde ningún país y su brillo es demasiado débil incluso para binoculares comunes. La observación directa solo es posible con telescopios profesionales o de gran apertura, bajo cielos muy oscuros.

Las principales transmisiones en vivo verificadas son realizadas por el Virtual Telescope Project (Italia), que suele emitir imágenes en tiempo real durante el máximo acercamiento de objetos relevantes, y por observatorios asociados a NASA y proyectos científicos, a través de YouTube y sitios oficiales de divulgación astronómica. Estas emisiones muestran el cometa captado por telescopios robóticos y son, en la práctica, la única forma de “verlo en vivo” para el público general.

¿Se puede ver el cometa 3I/ATLAS a simple vista?

Según datos astronómicos verificados, su brillo es muy bajo y, aun en su máximo acercamiento a la Tierra, permanece a una distancia enorme (cientos de millones de kilómetros). Por ello, solo se podrá detectar con telescopios de gran potencia, preferentemente en observatorios o mediante transmisiones astronómicas en vivo realizadas con equipos profesionales. Para el público general, no es visible sin instrumentos especializados.