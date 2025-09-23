HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Becatón de Beca 18: conoce fechas y lugares para inscribirte al Examen Nacional de Preselección 2026

Además de Lima, se realizarán Becatones en regiones como Amazonas, Ica y Tacna, y atención presencial en sedes de Pronabec hasta el 4 de octubre. Más de 61,000 jóvenes postularon el año pasado.

El Pronabec lleva su Becatón de Beca 18-2026 a diversas regiones del país para inscripciones al Examen Nacional de Preselección (ENP). La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 5 de octubre.
El Pronabec lleva su Becatón de Beca 18-2026 a diversas regiones del país para inscripciones al Examen Nacional de Preselección (ENP). La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 5 de octubre. | Composición LR

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) sigue llevando la Becatón de Beca 18-2026 a distintos puntos del país con un objetivo: que más jóvenes talentosos logren inscribirse al Examen Nacional de Preselección (ENP). La inscripción es virtual, gratuita y estará disponible hasta el 5 de octubre (11:59 p. m.) en la página web www.pronabec.gob.pe/beca-18.

Sin embargo, para garantizar que nadie se quede fuera, el Pronabec también llega directamente a la población con jornadas masivas de Becatón en Lima y regiones, donde se brinda orientación, se resuelven dudas y se apoya a los postulantes a completar su registro. Solo es necesario llevar el DNI y los documentos exigidos en la modalidad elegida.

Fechas y distritos de la Becatón en Lima

  • Martes 23 de septiembre: Festival de la Juventud en la Videna (San Luis, 9:00 a.m. - 1:00 p.m.) y Bktón Independencia en el Coliseo Perú Japón (2:00 p.m. - 6:00 p.m.).
  • Jueves 25 de septiembre: Bktón Ventanilla en la Casa de la Juventud (8:00 a.m. - 1:00 p.m.).
  • Viernes 26 de septiembre: Bktón Santa Anita en la Explanada Municipal (9:00 a.m. - 1:00 p.m.).
  • Lunes 29 de septiembre: Bktón Villa El Salvador en el Palacio de la Juventud (9:00 a.m. - 1:00 p.m.).
  • Martes 30 de septiembre: Bktón La Victoria en el colegio César Vallejo (8:00 a.m. - 1:00 p.m.) y Bktón Callao en la Casa de la Juventud y Cultura (9:00 a.m. - 2:00 p.m.).

Jornadas en regiones y zonas rurales

Además de Lima, habrá Becatones en regiones como:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Ica
  • Lambayeque
  • San Martín
  • Tacna
  • Tumbes

Asimismo, la ''Bktón en Tambos'' se levará a cabo el 24 de septiembre en comunidades rurales de 22 regiones. El Pronabec también atenderá presencialmente en sus 33 sedes a nivel nacional, de lunes a sábado (8:30 a.m. - 5:30 p.m.), hasta el 4 de octubre.

En la última convocatoria, más de 61.000 jóvenes postularon a Beca 18, pero solo alrededor de 5.000 lograron obtener la beca completa. Participar del ENP es el primer paso para acceder a una de estas plazas que cubren estudios superiores al 100 %.

