Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Reder Heysen Angulo Rengifo (41), alias ‘Chileno’, fue detenido tras presuntamente fingir su secuestro cuando se dirigía a una entidad bancaria para depositar una suma de dinero. Las diligencias estuvieron a cargo de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Iquitos, en coordinación con efectivos de la comisaría del distrito de Mazán, quienes lograron dar con su paradero.

Según las investigaciones preliminares, Angulo habría viajado voluntariamente hasta el distrito de Mazán, en la provincia de Maynas (Loreto), desde donde mantenía comunicación con su madre, a quien hizo creer que se encontraba retenido contra su voluntad.

Además, el detenido le habría pedido que no acudiera a las autoridades, mientras utilizaba el dinero que debía ser depositado en un banco. Ante ello, los agentes policiales recopilaron información que permitió descartar la hipótesis de un secuestro, denunciado inicialmente por los familiares del implicado.

De acuerdo a información preliminar, tras ser ubicado en el mencionado distrito, en compañía de una mujer, la Policía procedió a su intervención. El dinero que originó el hecho habría sido gastado por Reder Angulo.

Sería investigado por estafa

Posteriormente, fue trasladado a la Depincri de Iquitos. Se informó que el caso continúa en investigación; no obstante, trascendió que el implicado afrontaría una indagación por el presunto delito de estafa.