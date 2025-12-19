HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Sociedad

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Hombre habría dispuesto de suma que debía depositar en un banco y dijo a sus familiares que estaba retenido contra su voluntad, versión que fue descartada por la Policía.

Hombre enfrentaría investigación por estafa. Foto: composición LR.
Hombre enfrentaría investigación por estafa. Foto: composición LR.

Reder Heysen Angulo Rengifo (41), alias Chileno, fue detenido tras presuntamente fingir su secuestro cuando se dirigía a una entidad bancaria para depositar una suma de dinero. Las diligencias estuvieron a cargo de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Iquitos, en coordinación con efectivos de la comisaría del distrito de Mazán, quienes lograron dar con su paradero.

Según las investigaciones preliminares, Angulo habría viajado voluntariamente hasta el distrito de Mazán, en la provincia de Maynas (Loreto), desde donde mantenía comunicación con su madre, a quien hizo creer que se encontraba retenido contra su voluntad.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Empresario de Iquitos denuncia a su hijo por presunta estafa millonaria: “Me duele su traición”

lr.pe

Además, el detenido le habría pedido que no acudiera a las autoridades, mientras utilizaba el dinero que debía ser depositado en un banco. Ante ello, los agentes policiales recopilaron información que permitió descartar la hipótesis de un secuestro, denunciado inicialmente por los familiares del implicado.

De acuerdo a información preliminar, tras ser ubicado en el mencionado distrito, en compañía de una mujer, la Policía procedió a su intervención. El dinero que originó el hecho habría sido gastado por Reder Angulo.

Sería investigado por estafa

Posteriormente, fue trasladado a la Depincri de Iquitos. Se informó que el caso continúa en investigación; no obstante, trascendió que el implicado afrontaría una indagación por el presunto delito de estafa.

Notas relacionadas
Cae presunto implicado en asesinato de mecánico en Iquitos

Cae presunto implicado en asesinato de mecánico en Iquitos

LEER MÁS
Asaltan grifo Serpetcom en Iquitos: delincuentes armados encañonan a trabajador y se llevan las ganancias del día

Asaltan grifo Serpetcom en Iquitos: delincuentes armados encañonan a trabajador y se llevan las ganancias del día

LEER MÁS
Ciudadanos en Iquitos se vacunan contra la influenza ante la nueva variante de la gripe H3N2

Ciudadanos en Iquitos se vacunan contra la influenza ante la nueva variante de la gripe H3N2

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

LEER MÁS
Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Sociedad

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

Congresista Quito cuestiona transparencia de convenio entre Cerro Verde y Sedapar por uso de aguas residuales de Arequipa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025