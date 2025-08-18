HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Sociedad

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Decenas de peruanos perdieron grandes sumas de dinero al contestar una llamada o mensaje de WhatsApp. Hoy enfrentan deudas considerables a raíz de las estafas en el país.

Ante la alerta de robo por llamada y mensajes de Whatsapp, se recomiendan medidas preventivas, como no compartir información personal.
Varios ciudadanos denuncian que han sido víctimas de robo tras recibir una llamada telefónica o un mensaje de texto. A través de un reportaje de Cuarto Poder, las víctimas relataron que los delincuentes ingresaron a sus cuentas bancarias y retiraron todo su efectivo y crédito, incluso pidieron préstamos a su nombre. Cuando se dieron cuenta de lo sucedido, trataron de reclamar, pero ellos ya los habían bloqueado o se hacían los desentendidos.

"En total, con los créditos y todo, me han robado S/30.000. Yo intentaba cortar y los botones de cortar no los veía. La pantalla de mi celular estaba negra. En un aproximado de 20 minutos de llamada, te pueden quitar todo. Te dejan endeudada por años", manifestó Mayra Manrique, víctima de robo.

Llamada desconocida roban cuentas bancarias

Los denunciantes informaron que los delincuentes se hacían pasar por vendedores y que, por ese motivo, caían en la modalidad de estafa. Señalaron que, mientras les ofrecían un producto, en cuestión de segundos ya habían hackeado su celular y robado sus ahorros. Además, de acuerdo a Edson Villar, líder de consultoría en riesgo cibernético, los estafadores camuflan su número de celular con uno similar al de los operadores, con el fin de ganarse la confianza de sus víctimas.

"Yo tuve una llamada del 104. A mí no me llamó un número fijo, no me llamó un número de celular. Exclusivamente el 104 me llamó y el chico me seguía hablando: 'señora, va a tener un mejor celular, le vamos a poner 5G y yo creí'", señaló Ana María, víctima de estafa.

"Mi celular se puso negro, pero había un punto verde, pero el delincuente no sabía que el correo lo tenía en tres celulares y en este me llega una alerta. Que se había transferido a una lotería S/2.800. El delincuente me dice no toque el celular. Abrí el correo y ahí me sale que habían hecho la transferencia", añadió.

Por su parte, un ciudadano que prefirió no revelar su identidad informó que recibió un mensaje por medio de la aplicación WhatsApp. Una persona le escribió para ofrecerle promociones de viajes, pero se trataba de una estafa.

"Me pidió que descargue una aplicación en Play Store. Me pidió mi correo electrónico, mi número de DNI. Mi celular se puso en blanco. No podía ni salir de ahí (...) Un software malicioso se infiltra en el celular. En un plazo de 50 minutos pudieron hackear mi celular y sustraer de mi cuenta bancaria aproximadamente S/37.000", señaló.

Recomendaciones ante estafa cibernética

  • No compartir información personal o bancaria por teléfono, redes sociales o enlaces desconocidos.
  • Verificar la identidad de las personas, aunque parezca ser de una empresa u operador confiable.
  • No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos de fuentes no oficiales.
  • Activa la autenticación en dos pasos en tus cuentas, ya sea correo, redes, cuentas bancarias.
  • Mantén actualizado el software y antivirus en el celular y la computadora.
  • No conectes dispositivos desconocidos a tus equipos.
  • Desconfía de ofertas demasiado buenas o urgencias que te presionen a actuar con rapidez.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

