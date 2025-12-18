HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Pese a su ''avance al 90%'', anunciado por el alcalde Renzo Reggiardo, el proyecto enfrenta críticas porque no permitiría el pase de transporte público, además de no haberse contemplado en el Plan de Movilidad Urbana al 2040.

La falta de consenso entre transportistas y autoridades sobre el acceso a la vía plantea interrogantes sobre su viabilidad, resaltando la necesidad de una gestión que beneficie a todos los ciudadanos.
La falta de consenso entre transportistas y autoridades sobre el acceso a la vía plantea interrogantes sobre su viabilidad, resaltando la necesidad de una gestión que beneficie a todos los ciudadanos. | Composición LR | Betsy de los Santos

La Vía Expresa Grau avanza hacia su etapa final y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) la presenta como una de las obras emblemáticas para mejorar la movilidad en la capital. Sin embargo, mientras el alcalde Renzo Reggiardo destaca su infraestructura moderna y su pronta puesta en funcionamiento, especialistas en transporte advierten que la exclusividad del corredor para el Metropolitano podría generar más congestión y beneficiar a un número reducido de usuarios.

Durante una reciente inspección a la cual asistieron los medios, incluida La República, Reggiardo señaló que la Vía Expresa Grau es una obra de casi 3 kilómetros de extensión, con cuatro paraderos, ascensores, escaleras eléctricas y una estación de transferencia que conectará la Línea 1 del Metro con el Metropolitano.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

“Estamos con un avance al 90 % y esperamos que en el primer trimestre del próximo año ya pueda utilizarse, previa coordinación con la ATU”, afirmó. El alcalde aseguró que la infraestructura cuenta con las autorizaciones correspondientes, pese a los cuestionamientos sobre su inclusión en el Plan de Movilidad Urbana al 2040.

PUEDES VER: Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

lr.pe

Riesgo de mayor congestión por exclusividad para el Metropolitano

Uno de los principales puntos de controversia es que la nueva Vía Expresa Grau sería utilizada exclusivamente por los buses del Metropolitano. Para Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, esta exclusividad tiene un sustento legal, ya que se trata de una vía concesionada. “El Estado ha entregado esta infraestructura en concesión, por lo que el operador del Metropolitano tiene derecho a utilizarla de forma exclusiva”, explicó en diálogo con La República.

No obstante, el especialista advirtió que, más allá del marco legal, la medida no resulta viable desde el punto de vista técnico ni social en el contexto actual. “No hay otra vía que facilite la circulación del transporte tradicional. Todo el flujo se concentra en la parte superior de la avenida Grau y Javier Prado, donde ya existen congestiones enormes”, sostuvo.

Quispe Candia alertó que retirar completamente al transporte público tradicional del bypass trasladaría el problema del tráfico a las vías superiores, afectando a miles de ciudadanos que no usan el Metropolitano. Según indicó, el impacto positivo del nuevo corredor sería limitado, ya que el servicio beneficiaría principalmente a los pasajeros que se desplacen entre la Estación Central y la estación Grau. “El número de pasajeros sería mínimo frente al volumen de usuarios que utilizan la avenida Grau como vía de paso desde la zona este hacia la zona oeste de Lima”, señaló.

En ese sentido, consideró que no se justifica una exclusividad total en esta etapa del proyecto y planteó una alternativa intermedia. “La ATU podría seleccionar qué empresas y bajo qué condiciones podrían circular por la Vía Expresa Grau. No se trata de dejar ingresar a todos, sino de permitir el acceso a unidades que cumplan requisitos técnicos”, explicó.

La vía solo podría ser usada por el Metropolitano y corredores, aunque Reggiardo dijo que sería competencia de ATU. Foto: La República.

La vía solo podría ser usada por el Metropolitano y corredores, aunque Reggiardo dijo que sería competencia de ATU. Foto: La República.

Ante ello, conductores advirtieron que retirar a las unidades del transporte público tradicional podría trasladar el tráfico a las vías superiores y afectar a miles de usuarios que no usan este sistema. Representantes de gremios de transportistas han señalado anteriormente a este medio que la medida no ha sido consensuada y que beneficia a un solo operador en perjuicio de más de 50 empresas que hoy circulan por la zona. A ello se suma que muchas unidades no cumplen con el requisito técnico de contar con puertas izquierdas para usar las estaciones centrales.

Entre las otras condiciones que podrían exigirse, el vocero de Luz Ámbar mencionó buses de mayor capacidad (más de 9 metros), recaudo electrónico, control GPS y flota propia, en línea con la evaluación que actualmente realiza la ATU para el sistema integrado de transporte. “Legalmente la exclusividad es posible, pero técnicamente y por el bien común no es lo más adecuado. Hay que facilitar el desplazamiento de los ciudadanos”, remarcó.

PUEDES VER: Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

lr.pe

Proyecto no habría estado planificado

Otro punto de crítica es que la obra no habría estado contemplada de forma específica dentro del Plan de Movilidad Urbana al 2040. Consultado sobre este tema, Reggiardo rechazó que el proyecto carezca de sustento técnico o autorizaciones. “Es evidente que obras de esta envergadura cuentan con todas las certificaciones y permisos de los entes correspondientes, incluida la ATU”, afirmó. Añadió que, aunque las obras puedan generar molestias, es necesario evaluar el impacto a largo plazo.

“Las obras pueden generar incomodidad entre quienes pueden verse afectados. Pero hay que ver el horizonte completo. Lo que estamos haciendo es histórico: un shock de infraestructura vial que nunca se ha visto”, sostuvo el alcalde de Lima.

Quispe Candia señaló que la falta de inclusión de la obra en el plan no necesariamente invalida el proyecto, pero que sí se necesita saber con exactitud cómo se integrará el aspecto ciudadano. “El problema no es ejecutar la obra, sino cómo se gestiona su operación para que realmente beneficie a la población”, precisó.

A pesar de que la Municipalidad de Lima vende la obra como una solución ''histórica'' para terminar con el caos vehicular, las advertencias técnicas apuntan a que, sin una gestión flexible y consensuada, el megaproyecto podría terminar trasladando la congestión a otros puntos de la ciudad y beneficiando solo a un segmento limitado de usuarios.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

LEER MÁS
Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

LEER MÁS
Suspensión de peajes en la Panamericana: el plan de la Municipalidad de Lima que podría costarle caro a la ciudad

Suspensión de peajes en la Panamericana: el plan de la Municipalidad de Lima que podría costarle caro a la ciudad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

LEER MÁS
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS
Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima asegura que reventa de pasajes por 'salderos' en sus estaciones es responsabilidad de la PNP: "Fuera de nuestras competencias"

Línea 1 del Metro de Lima asegura que reventa de pasajes por 'salderos' en sus estaciones es responsabilidad de la PNP: "Fuera de nuestras competencias"

LEER MÁS
Hallan cuerpo sin vida de niña de 12 años en piso 5 de edificio donde funciona comisaría de Mala en Cañete

Hallan cuerpo sin vida de niña de 12 años en piso 5 de edificio donde funciona comisaría de Mala en Cañete

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El hombre que resucitó a García Lorca, por Eduardo González Viaña

Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Sociedad

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Juliaca: decomisan droga y arma artesanal durante megaoperativo en penal La Capilla

Cae presunto implicado en asesinato de mecánico en Iquitos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cómo la marihuana ‘creepy’ transita de Colombia hasta Perú y Chile

Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

Fiscalía se juega sus últimas cartas en caso Cócteles: Keiko Fujimori busca limpiarse con miras a las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025