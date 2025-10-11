Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

Este sábado 11 de octubre, aun sin gabinete ministerial, el presidente de la República, José Jerí Oré, junto con el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, lideraron un operativo en cuatro cárceles del país: Ancón I, Lurigancho, Challapalca y “El Milagro” en Trujillo, con el fin detectar actividad ilícita presente dentro de los establecimientos.

Durante la intervención en el penal de Ancón I, en la que estuvieron presentes ambas autoridades, y se hallaron celulares, accesorios de equipos telefónicos, armas punzocortantes y droga, también partició el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, y el viceministro de Justicia, Jesús Baldeón Vásquez. Juan Manuel Cavero Solano, exministro de la cartera antes mencionada, no participó del operativo.

"Se ha llevado a cabo esta requisa, junto con el Ministerio Público (...) con la finalidad de establecer una lucha frontal contra la criminalidad organizada", explicó Arriola.

José Jerí e Iván Paredes en operativo simultáneo desde el penal Ancón I. Foto: INPE.

Presencia de Jerí en penal Ancón I genera cuestionamientos

Al respecto, La República consultó con expertos en seguridad sobre la presencia del integrante de Somos Perú en dicha intervención. La postura de Ricardo Valdés, exviceministro del Interior e investigador especializado en temas de trata de personas y economías criminales, es crítica hacia la actual gestión. "Me parece un show montado cuando en estos momentos él debería estar abocado a la conformación de su gabinete para poder dar tranquilidad al Perú. Es un muy mal comienzo", acotó.

Por su parte, Nicolás Zevallos Trigoso, exviceministro del Interior y Director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, cuestionó qué otras medidas se darán durante este gobierno de transición para combatir el crimen. "No me parece una mala idea dentro de todo. El asunto es que en el plazo más breve tiene que mostrar cuál va a ser el plan contra las extorsiones y contra el sicariato. Requerimos que sea una cuestión más sostenible: un plan de 10 meses porque ese el tiempo que le queda de gestión", analiza el experto.

Operativos en las cárceles: ¿una verdadera solución contra la inseguridad?

De acuerdo con el INPE, en lo que va del año se han ejecutado 1.882 intervenciones en penales a nivel nacional, un 22% más que en 2024. Sin embargo, este aumento no se ha traducido en medidas efectivas para contener la extorsión. Aunque en mayo el exjefe de la institución, Javier Llaque, afirmó que las extorsiones originadas en centros penitenciarios representaron solo el 0,15% del total registrado en 2024, el delito no ha mostrado una reducción.

Según datos del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP), entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 20.705 casos de este delito, lo que representa un aumento del 28,8% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 16.075 denuncias.

"En el país existen 69 penales —68 si se excluye la Base Naval— que albergan a más de 102.000 internos. Muchos de ellos son extorsionados dentro de las cárceles por otros reclusos. Este es uno de los factores que ha contribuido a que la extorsión se multiplique, especialmente a través de una modalidad conocida como “escopetazo”, que consiste en extorsiones realizadas desde los penales mediante llamadas telefónicas", precisa Valdés.

En esa línea, señaló que una de las soluciones reales al problema de la extorsión recae en el Ministerio de Justicia. “La solución ya se planteó desde el Observatorio del Crimen y la Violencia al expremier [Eduardo Arana] y consistía en controlar lo que entra y sale de un penal. Sin embargo, ese control no puede quedar exclusivamente en manos del INPE: el personal suele ser corrompido o amenazado por los internos, por lo que termina permitiendo el ingreso de objetos, generalmente a cambio de pago o por coacción”, sentenció Váldes. Agregó que, durante los meses de gestión de Jerí, sí sería posible implementar los cambios necesarios para fortalecer estos controles.

INPE reconoce presencia de criminalidad en penales

En tanto, el presidente del INPE, Iván Paredes, señaló que el mencionado operativo se dio "por disposición del presidente de la República”. Además, reconoció que dentro de los centros penitenciarios aún persiste actividad delictiva."Es una media extraordinaria para combatir la delincuencia, sobre todo el sicariato y el crimen organizado, porque sabemos que hay criminalidad que sale del penal hacia afuera y eso es lo que hemos hecho para tratar de encontrar o requisar instrumentos o artefactos prohibidos", explicó.

Asimismo, detalló las medidas que se implementarán para impedir que los internos accedan a llamadas dentro del penal, ya que la presencia de estos dispositivos electrónicos facilita su uso con fines delictivos, como la extorsión. "Vamos a proponer un régimen especial más severo. Para que a estos criminales se les restrinja las visitas al patio y las comunicaciones", detalló Paredes para los medios.

En esa línea, a días de cumplirse sus 100 días en el cargo, añadió que el INPE continuará con su trabajo para frenar el sicariato y la extorsión en las calles que afecta a los ciudadanos. "Priorizamos la seguridad y buscamos restablecer la tranquilidad y la calma en nuestro país", enfatizó.

