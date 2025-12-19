HOYSuscripcion LR Focus

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

El 2025 estuvo marcado por sonadas separaciones en la farándula peruana, con parejas del espectáculo que pusieron fin a sus relaciones y generaron gran repercusión en redes sociales.

El 2025 estuvo marcada por varias parejas del espectáculo que anunciaron su separación. Foto: Composición LR/Instagram
El 2025 estuvo marcada por varias parejas del espectáculo que anunciaron su separación. Foto: Composición LR/Instagram

El 2025 ha sido un año intenso en la farándula peruana, no solo por estrenos, conciertos y reality shows, sino también por las relaciones amorosas que terminaron y generaron reacciones entre seguidores y medios. Las rupturas de figuras conocidas en el espectáculo han acaparado titulares y debates en redes sociales.

Una de las separaciones más comentadas fue la de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, una de las parejas más mediáticas del entretenimiento local. Tras 13 años de matrimonio y dos hijos en común, la exreina de belleza y el empresario anunciaron su ruptura formal después de meses de especulaciones públicas y declaraciones cruzadas.

El proceso se dio luego de que Salcedo confirmara el fin de la relación a través de un comunicado en sus redes, tras meses de distanciamiento y controversias mediáticas que involucraron acusaciones públicas y filtraciones de conversación entre Mantilla y un tercero, lo que avivó el interés del público.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo hace mea culpa y acepta que causó daño a Maju Mantilla tras separación: 'Dije cosas que no fueron ciertas'

lr.pe

Edison Flores y Ana Siucho se separan tras cinco años de casados

Otro quiebre que conmovió al público fue el de Edison Flores y Ana Siucho, pareja que había sido vista como estable desde su matrimonio en 2019. Aunque ambos no hicieron un anuncio formal inmediato, los indicios de distanciamiento fueron evidentes durante meses, con poca interacción pública y análisis de periodistas sobre su distancia física y digital. Finalmente, la falta de apariciones juntos y mensajes indirectos llevaron a que muchos interpreten el 2025 como el año en que su relación llegó a su fin.

Estas no fueron las únicas parejas que terminaron. Aunque algunas rupturas ocurrieron entre 2024 y se hicieron públicas en 2025, el año también revivió historias de amor terminadas como la de Alessia Rovegno y Hugo García, cuyo distanciamiento se confirmó a inicios del año tras más de tres años de relación, y que marcó el cierre de una etapa significativa en sus vidas personales.

PUEDES VER: Edison Flores y Ana Siucho: de casarse en el estadio de Universitario a separarse tras cinco años de matrimonio

lr.pe

Daniela Darcourt y Waldir Felipa anuncian su ruptura

El mundo de la música también vivió un quiebre importante con la separación de Daniela Darcourt y Waldir Felipa. Tras poco más de un año de relación, el bailarín confirmó que el vínculo con la salsera llegó a su fin y explicó que la decisión se tomó tiempo atrás, asegurando que no fue producto de un video viral que circuló en redes (bailando de manera coqueta en un matrimonio), sino de razones personales.

Aunque aún mantiene cariño por ella y no descartó una posible reconciliación en el futuro, la pareja concluyó su historia y se enfoca en sus carreras por separado.

Otra ruptura que resonó en redes fue la de ‘Majo con Sabor’ y Gino Assereto, cuya relación, aunque más reciente, también llegó a su fin en buenos términos. Según la creadora de contenido, ambos decidieron terminar de mutuo acuerdo tras seis meses de relación para enfocarse en sus propios objetivos y proyectos personales

