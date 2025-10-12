El Perú se alista para una jornada de protesta el miércoles 15 de octubre, convocada por colectivos y sindicatos, para exigir acciones contra la crisis de seguridad y la corrupción. | composición LR

El Perú se prepara para una nueva jornada de protesta el miércoles 15 de octubre, convocada por diversos colectivos, sindicatos, gremios y estudiantes, bajo la consigna de denunciar la crisis de seguridad, la corrupción y la falta de respuestas concretas del Gobierno y el Congreso. Una de las principales motivaciones es la ola de asesinatos y extorsiones que afectan a múltiples sectores, en particular al transporte en Lima y Callao.

Además, el reciente atentado con disparos durante un concierto de la orquesta Agua Marina en Chorrillos, que dejó varios heridos, ha reavivado el malestar y la indignación ciudadana. Los convocantes también reclaman que los diálogos con el Ejecutivo no han entregado resultados palpables, y exigen acciones urgentes para frenar la violencia, reformar el sistema político e impulsar políticas de empleo y seguridad.

¿Gremios de transportistas y bloque universitario se suman?

La República se contactó con distintos gremios de transporte y federaciones universitarias en Lima y Callao. Por el lado de los transportistas, algunos sectores anunciaron su adhesión a las movilizaciones. Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), confirmó la participación: ''Sí vamos al paro el 15 de octubre''. Anteriormente, la Alianza Nacional de Transportistas también respaldó la medida, con el fin de exigir la derogatoria de la Ley N.° 32108 (sobre crimen organizado), la declaratoria de emergencia en el sector transporte y justicia para las víctimas del sicariato.

Pero no todos los líderes están de acuerdo con acatar el paro. El último sábado, el nuevo presidente José Jerí se reunió con un grupo de transportistas para discutir la situación de inseguridad. Tras ello, Miguel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, dijo: "Nosotros no hemos convocado el 15 de octubre, pero debemos entender que la población tiene una plataforma entendible y no podemos descartar el apoyo". Por su parte, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, sostuvo que su gremio no participará de la movilización y esperarán a que el Gobierno cumpla con los acuerdos pactados.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), indicó que en conversación con La República, que no sería viable salir a marchar si hay un acuerdo de por medio, pero reveló que su asociación tiene pendiente una reunión para decidir si acatan o no el paro. Asimismo, tendrían en su agenda una nueva mesa de diálogo con el Ejecutivo el día jueves. ''Entendemos que hay voluntad, esperemos que no sea solo para las cámaras'', señala, y agrega que espera que ahora sí se cumplan las promesas.

El llamado inicial al paro proviene del Bloque Universitario, agrupación de estudiantes de universidades públicas y privadas como:

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)

Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Desde la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), indican a La República que ''De manera particular, sí saldremos este 15. Y, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA), señalan que ''sí van a participar en el 15 de octubre. Junto con todo el bloque universitario''.

Ambas federaciones sostienen que este domingo se está llevando a cabo una asamblea para coordinar los detalles de la movilización. ''Se van a sumar todas las universidades que forman parte del bloque. Ahí se terminará de delimitar en conjunto la participación para este 15 de octubre'', menciona el presidente de la FUSM.

Otros sindicatos y colectivos vinculados al tema laboral, social y político se han sumado al llamado. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), aún evalúa su participación. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) informó a este medio que no ha sido convocada para las manifestaciones.

Los bloques universitarios se reunirán para confirmar su participación.

¿Cuándo empieza el paro nacional y dónde será?

La movilización ha sido anunciada para comenzar desde las primeras horas del día 15 de octubre. En Lima y Callao se espera que las concentraciones principales se formen desde las 8:00 a. m. en diversos puntos de la ciudad. Se espera que la marcha y los bloqueos se extiendan durante el día, con cortes en vías principales, movilizaciones hacia el centro y presencia masiva de manifestantes.

Hasta el momento no hay un mapa oficial completo con todos los puntos de convocatoria, pero los gremios reportan que habrá concentraciones en zonas estratégicas de Lima, y que luego confluirán hacia avenidas principales del centro y plazas centrales.

Al igual que en paros anteriores, los transportistas podrían congregarse en puntos logísticos vinculados a sus rutas habituales, para ejercer presión en sus pedidos. Algunas universidades y centros educativos, como la PUCP, ya han anunciado que suspenderán actividades presenciales o adoptarán modalidades virtuales ese día, para evitar riesgos en el desplazamiento de alumnos y docentes.

