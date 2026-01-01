HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     
Sociedad

Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

El accidente de tránsito ocurrió en el emporio comercial de La Victoria, donde el menor jugaba con su hermana. La madre asegura que buscará justicia también contra la empresa de seguridad involucrada.

Un accidente en Gamarra resulta en la trágica muerte de un niño de 2 años, atropellado por una camioneta blindada de seguridad.
Un accidente en Gamarra resulta en la trágica muerte de un niño de 2 años, atropellado por una camioneta blindada de seguridad. | Composición LR

Un trágico accidente en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, marcó el cierre del 2025. Un niño de 2 años perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta blindada de la empresa de seguridad Hermes. El caso continúa bajo investigación, mientras la madre del menor, Ana Pérez, exige que el hecho no quede impune y que el conductor y la compañía implicada asuman las consecuencias legales.

Con la voz quebrada por el dolor, Pérez cuestionó la presencia del vehículo en el lugar y pidió apoyo a las autoridades y a la ciudadanía. “Que me ayuden, que no quede impune esto porque mi hijo está muerto, lo han atropellado, lo han botado. ¿Cómo es posible que maten a mi hijo? Dentro de Gamarra no entran carros y entró ese carro y mató a mi hijo”, declaró para Exitosa.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Además, reveló con tristeza los planes truncados. El menor estaba por cumplir 3 años el 8 de enero, fecha en la que la familia había organizado un viaje al interior del país para celebrar su onomástico. “Ir de viaje para la selva, pasar las vacaciones en su cumpleaños de mi hijo, nueve días para que cumpla sus tres añitos”, recordó la mamá, quien intentó auxiliar al pequeño tras escuchar los gritos de alerta.

PUEDES VER: Gamarra: Fiscalía abre investigación por homicidio culposo contra conductor de camión que atropelló y causó la muerte de niño

lr.pe

Padre de niño también se pronunció sobre fatal accidente

Anteriormente, el padre del menor declaró sobre el incidente ocurrido en la cuadra 16 del jirón San Cristóbal. Visiblemente conmocionado, señaló que el menor estaba jugando con su hermana y también denunció que el camión haya ingresado a la zona, ya que varios niños suelen desplazarse por allí: “Estaba jugando con un globo... Ese carro no tiene nada que hacer acá”.

Indicó que, por la desesperación, el conductor intentó salir rápidamente y que, debido a la altura del vehículo, no logró ver al menor, atropellándolo. Añadió que, tras el accidente, el conductor no quiso descender del camión, lo que motivó que algunos testigos intentaran obligarlo a bajar por la fuerza. Finalmente, señaló que su hija se encuentra en estado de shock.

Comerciantes, transeúntes y testigos expresaron su indignación y exigieron que se esclarezca cómo un vehículo de gran tonelaje y blindado pudo circular en una zona de alto tránsito peatonal, caracterizada por la congestión de personas y la actividad comercial por fiestas de fin de año. La madre del niño había llegado a la zona para realizar compras previas a la celebración de Año Nuevo, sin imaginar el desenlace fatal.

PUEDES VER: Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

lr.pe

Inician las investigaciones tras atropello en Gamarra

Tras el incidente, la Fiscalía anunció una investigación preliminar contra el conductor por presunto homicidio culposo, luego de su detención en flagrancia por el atropello en el emporio comercial. El chofer permanece en la comisaría Apolo, a donde fue trasladado por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras la intervención. La Cuarta Fiscalía Provincial de Flagrancia de Lima Centro, a cargo del caso, ordenó el levantamiento del cadáver y la recolección de videos de seguridad municipales y comerciales para esclarecer los hechos mediante diligencias urgentes.

El caso ya cuenta con defensa legal. La madre del menor indicó que el abogado que representa a la familia iniciará los procedimientos para determinar las responsabilidades, así como las acciones judiciales que correspondan. Ana Pérez también señaló que buscará que no solo el conductor, sino también la empresa de seguridad involucrada, enfrente responsabilidades. “Necesito que me ayuden porque, si no, queda en nada”, lamentó, exigiendo que la investigación alcance a todos los implicados. La familia y la comunidad exigen respuestas rápidas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

LEER MÁS
Gamarra: Fiscalía abre investigación por homicidio culposo contra conductor de camión que atropelló y causó la muerte de niño

Gamarra: Fiscalía abre investigación por homicidio culposo contra conductor de camión que atropelló y causó la muerte de niño

LEER MÁS
Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

LEER MÁS
Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

LEER MÁS
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump reveló haber conversado con Maduro en los últimos días, pero que "no se logró mayor cosa"

Presos políticos liberados por el régimen de Maduro no podrán salir de Venezuela y deberán ir cada 30 días a los tribunales

La CIA habría usado drones para atacar una instalación portuaria de Venezuela, según CNN

Sociedad

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025