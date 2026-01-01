Un accidente en Gamarra resulta en la trágica muerte de un niño de 2 años, atropellado por una camioneta blindada de seguridad. | Composición LR

Un trágico accidente en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, marcó el cierre del 2025. Un niño de 2 años perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta blindada de la empresa de seguridad Hermes. El caso continúa bajo investigación, mientras la madre del menor, Ana Pérez, exige que el hecho no quede impune y que el conductor y la compañía implicada asuman las consecuencias legales.

Con la voz quebrada por el dolor, Pérez cuestionó la presencia del vehículo en el lugar y pidió apoyo a las autoridades y a la ciudadanía. “Que me ayuden, que no quede impune esto porque mi hijo está muerto, lo han atropellado, lo han botado. ¿Cómo es posible que maten a mi hijo? Dentro de Gamarra no entran carros y entró ese carro y mató a mi hijo”, declaró para Exitosa.

Además, reveló con tristeza los planes truncados. El menor estaba por cumplir 3 años el 8 de enero, fecha en la que la familia había organizado un viaje al interior del país para celebrar su onomástico. “Ir de viaje para la selva, pasar las vacaciones en su cumpleaños de mi hijo, nueve días para que cumpla sus tres añitos”, recordó la mamá, quien intentó auxiliar al pequeño tras escuchar los gritos de alerta.

Padre de niño también se pronunció sobre fatal accidente

Anteriormente, el padre del menor declaró sobre el incidente ocurrido en la cuadra 16 del jirón San Cristóbal. Visiblemente conmocionado, señaló que el menor estaba jugando con su hermana y también denunció que el camión haya ingresado a la zona, ya que varios niños suelen desplazarse por allí: “Estaba jugando con un globo... Ese carro no tiene nada que hacer acá”.

Indicó que, por la desesperación, el conductor intentó salir rápidamente y que, debido a la altura del vehículo, no logró ver al menor, atropellándolo. Añadió que, tras el accidente, el conductor no quiso descender del camión, lo que motivó que algunos testigos intentaran obligarlo a bajar por la fuerza. Finalmente, señaló que su hija se encuentra en estado de shock.

Comerciantes, transeúntes y testigos expresaron su indignación y exigieron que se esclarezca cómo un vehículo de gran tonelaje y blindado pudo circular en una zona de alto tránsito peatonal, caracterizada por la congestión de personas y la actividad comercial por fiestas de fin de año. La madre del niño había llegado a la zona para realizar compras previas a la celebración de Año Nuevo, sin imaginar el desenlace fatal.

Inician las investigaciones tras atropello en Gamarra

Tras el incidente, la Fiscalía anunció una investigación preliminar contra el conductor por presunto homicidio culposo, luego de su detención en flagrancia por el atropello en el emporio comercial. El chofer permanece en la comisaría Apolo, a donde fue trasladado por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras la intervención. La Cuarta Fiscalía Provincial de Flagrancia de Lima Centro, a cargo del caso, ordenó el levantamiento del cadáver y la recolección de videos de seguridad municipales y comerciales para esclarecer los hechos mediante diligencias urgentes.

El caso ya cuenta con defensa legal. La madre del menor indicó que el abogado que representa a la familia iniciará los procedimientos para determinar las responsabilidades, así como las acciones judiciales que correspondan. Ana Pérez también señaló que buscará que no solo el conductor, sino también la empresa de seguridad involucrada, enfrente responsabilidades. “Necesito que me ayuden porque, si no, queda en nada”, lamentó, exigiendo que la investigación alcance a todos los implicados. La familia y la comunidad exigen respuestas rápidas.

